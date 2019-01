Jhon Jairo Mosquera: “Este año quiero marcar más goles que los 15 que hice en 2018”

Es el hombre del desequilibrio en Royal Pari, representativo que este 2019 jugará su primer torneo internacional (Sudamericana). Es colombiano, tiene 31 años, estuvo en las menores de River y jugó en el Werder Bremen.

Carlos Jordán Paz

De julio del año pasado a esta parte, el colombiano Jhon Jairo Mosquera lleva marcados 15 goles en 17 presentaciones con la camiseta de Royal Pari. Es el delantero del momento en el cuadro inmobiliario, que gracias a la gran campaña que cumplió en el torneo Clausura de 2018 se apresta a jugar la Copa Sudamericana 2019.

‘La Pantera’, como le decían en el fútbol chileno cuando jugó para el club La Serena, tiene una historia muy particular en su carrera deportiva. Debutó a los 14 años en Millonarios de su país en 2002, estuvo un año en las inferiores de River Plate de Argentina y después paseó su fútbol en ligas como la de Alemania, donde jugó para el Werder Bremen junto a figuras como Mesut Özil, Miroslav Klose y el brasileño Diego en la temporada 2007-2008.

Su trayectoria es extensa en 16 años de actividad, pues también jugó en Dinamarca, China, Portugal, Chile, India y ahora en Bolivia.

A sus 31 años, desde luego que tiene muchas cosas para contar. Tal es el caso del tradicional beso a su amada (Neyla López) cada vez que marca un gol, de su paso por las selecciones menores de Colombia, del racismo en el fútbol y, sobre todo, del dulce momento que atraviesa con su actual club, que curiosamente tiene como entrenador a una persona que lleva su mismo apellido.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Mira el resumen de la primera fecha del Apertura

Él dice sentirse cómodo en Santa Cruz y en el club que lo cobija. De ahí que su continuidad justamente se dio por el buen trato que recibe y porque en este representativo viene demostrando que es un delantero rápido, que va bien en las pelotas aéreas y que puede convertirse en goleador.

DIEZ habló con él. En esta ocasión, conocimos a un jugador sencillo y muy conversador.

–Con tus dos goles en el amistoso ante River Plate de Paraguay ratificaste el buen momento que pasás en Royal Pari.

Sí, pero el triunfo es de todo el equipo. Fue un partido internacional que nos servirá mucho para corregir errores, ya que dentro de poco debutaremos en la Copa Sudamericana.

–¿Estás cómodo en este club?

La verdad me siento bien y mi familia, también. Por eso decidí renovar con Royal Pari. Nos han tratado muy bien hasta ahora y por eso estoy contento, pese a que muchos dicen que no es un club grande de Bolivia. Para mí es un grande por lo que hicimos el año pasado en la temporada.

–¿Solo eso incidió para que renovaras contrato?

Seguro, aunque en su momento hubo rumores sobre el interés de otros clubes. Pero no vivo de rumores y acepté quedarme porque Royal Pari me dio la oportunidad y se preocuparon para renovarme el contrato. Estoy contento asimismo por la confianza que me dio el profesor (Roberto Mosquera) y la directiva también.

–Vos, que has jugado en clubes de Europa y Sudamérica, y dada tu corta experiencia en el país, ¿cuál es tu visión de lo que es el fútbol boliviano?

El fútbol boliviano está bien. Tiene buenos jugadores como Juan Carlos Arce (Bolívar) y Marcelo Martins, que juega en China. Hay talento y se juega bien.

–Y en lo personal ¿qué podés contarnos de tu experiencia de debutar en el profesionalismo a los 14 años y jugar en clubes importantes de tu país, Alemania, Portugal, Dinamarca, China, Chile y la India?

Fue muy motivador debutar a mis 14 años y sobre todo porque lo hice en un club importante de mi país. Ha sido un récord que se mantiene y eso me pone también contento. Y lo otro fue que a los 17 años me fui a Alemania para luchar y ser alguien en la vida, y hacerlo por la familia.

A los 17 años dejó Colombia para jugar en Alemania. En el Werder Bremen tuvo la oportunidad de jugar junto al atacante Miroslav Klose, Mesüt Ozil y el brasileño Diego. Un equipazo y un club en el que también jugó el boliviano Marcelo Martins.

–¿Qué te dejó tu paso por el Werder Bremen?

Me fue bien porque en la primera práctica conocí al delantero Miroslav Klose, quien desde que llegué me ayudó, pese a que en principio no me entendía. Tuve que aprender el alemán, porque él (Klose) me decía que si quería triunfar en Alemania debía aprender el idioma. Gracias a Dios hice el esfuerzo de aprenderlo en un ochenta por ciento. Lo mismo ocurrió cuando jugué en otros países. Gracias a esta oportunidad sé hablar portugués e inglés. Por eso cuando uno quiere surgir debe sacrificarse un poco más. Vale la pena.

–¿Y en Dinamarca y Portugal?

Lo mismo. Me topé con gente buena en estos países al igual que en China y la India. La verdad todos los clubes por donde pasé me marcaron. No me quejo, gracias a Dios.

–También sabemos que integraste una selección juvenil…

Fue otra experiencia buena. Se dio justo cuando yo estaba ya jugando en el exterior. Me ayudó mucho a madurar también. Me siento orgulloso de haber defendido la camiseta de mi país.

En Chile se ganó el cariño de los hinchas. Su presentación en La Serena, el club que le dio la oportunidad de mostrarse. Mosquera recuerda los dos goles que le hizo a Colo Colo, en Santiago.

–¿Alguna vez estuviste cerca de estar en la mayor?

Sí, me convocaron una vez, pero por problemas familiares no pude asistir. Esto pasó cuando estaba en Alemania y el entrenador de la selección era Jorge Luis Pinto. Dios sabe por qué pasan las cosas.

–Ahora contanos, ¿cómo se da tu llegada a Royal Pari?

La primera mitad de 2018 estuve en la India. Me encontraba de vacaciones en Colombia luego de haber terminado mi contrato en ese país. Fue entonces que me hablaron de la posibilidad de venir a Royal Pari de Bolivia. Mi esposa me dice: “¿Royal Pari?”. La pregunta era lógica porque no conocíamos a este club; solo habíamos escuchado hablar de Bolívar, The Strongest, de Oriente Petrolero, de Blooming, pero no de Royal Pari. De todas maneras, mi esposa me dijo que aceptara la propuesta y aprovechemos conocer un nuevo país. Al fin y al cabo, Dios nos abrió esta posibilidad. Ahora estamos acá felices, aunque también debemos agradecer a Daniel (González), que fue el representante que intermedió.

–El año pasado marcaste 15 goles en 17 partidos, ¿qué te dice esta marca?

Excelente, pero quería marcar más goles. No soy conformista. De todas formas, estoy satisfecho y espero, con la ayuda de Dios y de mis compañeros, que pueda marcar muchos más en este año que empieza.

–La prensa chilena destaca también tu paso por La Serena.

Sí, me fue bien. Tengo un recuerdo bonito de haberle marcado dos goles a Colo Colo en un partido de la Copa Chile. No me quejo, creo que hice también un buen promedio de goles en ese país.

–Hay un hecho curioso del cual sos protagonista cuando marcás goles. Sueles buscar a tu esposa, quien baja corriendo de las gradas para recibir un beso tuyo. ¿Lo tomás como cábala?

Sí, a ella le he dedicado muchos goles y siempre es el primero que marco en un partido. Esto empezó en Alemania y lo hice y lo hago donde me toca jugar. Puede ser que sea una cábala, pero es compartir una alegría.

–No podemos evitar preguntarte sobre el triste hecho de racismo que sufriste durante el campeonato pasado, cuando en un partido contra Real Potosí un numeroso grupo de hinchas de ese club te insultaron. ¿Fue la primera vez que sufriste ese tipo de discriminación?

No, en Cochabamba también pasó cuando enfrentamos a Aurora. No le di mucha importancia porque fue un hecho aislado y lo mismo sucedió ante San José en Oruro. Lo de Potosí fue más grave porque prácticamente el insulto vino de todo el estadio. Considero que fue una reacción fea porque todos somos seres humanos. Es la primera vez que me pasa algo así, ya que ni en Alemania, Dinamarca, Portugal o donde jugué me sucedió. De todas formas, en el fútbol de hoy se ven ahora muchas cosas feas. Estos hechos los olvidé porque entiendo también que los hinchas rivales lo hacen para provocar al jugador que más se destaca. Y en ese partido polémico por suerte logramos nuestro cometido, que fue quedarnos con los tres puntos.

–En Royal Pari te has convertido en el más destacado, en el referente…

Sí, pero los triunfos y los logros son del equipo. No es de uno solo. Gracias a Dios tenemos un buen grupo, tanto los antiguos como los que han llegado ahora. Todos somos ahora referentes.

TE PUEDE INTERESAR: Los refuerzos de Blooming se aplazaron en su primer examen

–¿Cómo ves el panorama de Royal Pari para este año?

Creo que no pasará lo mismo que el año pasado. La mayoría se ha reforzado y la mayoría de los defensores nos conocen y saben cómo marcar a uno. Fácil no va a estar, pero tampoco creo que será difícil. Nada es imposible en esta vida.

–Pero la ventaja de Royal Pari es que mantuvo su base. Sí, eso es lo importante. Es to va a ayudar mucho este 2019. – ¿Te ayuda también la confianza que te tiene el entrenador Roberto Mosquera?

Seguro. Dicen que es mi papá, pero lo vital es que quiero aprovechar esa confianza que me tiene. Las oportunidades como esta no se dan todos los días, sobre todo a los extranjeros.

–¿Hasta cuándo es tu contrato?

Tengo un año más y de allí para allá que sea lo que Dios quiera. El equipo está muy bien. Gracias a Dios hicimos una buena pretemporada y eso lo demostramos en el amistoso contra River Plate. Hay algunos errores que debemos corregir, pero los vamos a ir superando a medida que juguemos el campeonato.

Fuente: diez.bo