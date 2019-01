Joan Barreda abandona el rally Dakar en la tercera etapa

El español que dominaba la carrera en la categoría motos tuvo que ser evacuado del desierto en un helicóptero de la organización. Es la cuarta vez que abandona de sus 11 participaciones.

EFE

El piloto español de motos Joan Barreda (Honda) abandonó este miércoles el rally Dakar en la tercera etapa, que se disputó entre las ciudades peruanas de San Juan de Marcona y Arequipa.

Barreda fue evacuado en helicóptero en el kilómetro 143 del tramo cronometrado del día tras quedarse detenido en ese punto cerca de una hora tras haberse desviado del rumbo correcto.

Barreda había comenzado la tercera etapa del Dakar como líder de la clasificación general del rally, con un minuto y 31 segundos de ventaja sobre el vigente campeón, el austríaco Matthias Walkner (KTM).

Para el piloto de Torreblanca (Castellón) esta es la cuarta vez que abandona el rally Dakar en sus nueve participaciones desde 2011.

En las dos jornadas anteriores, Barreda había ganado la etapa prólogo y había terminado en tercer lugar en la segunda, lo que le daba confianza para afrontar la de este miércoles, la más larga de la primera semana del rally.

El piloto español era la principal carta del equipo Honda para romper la hegemonía que tiene en el rally la marca austríaca KTM, cuyas motos han ganado las 17 últimas ediciones de la carrera.

Sin Barreda en concurso, la marca japonesa deberá centrar sus esfuerzos en el piloto argentino Kevin Benavides, quien en el último Dakar terminó en segunda posición.

Barreda: “He entrado a un barranco y no podía salir”

El piloto español de motos Joan Barreda (Honda) explicó que abandonó el rally Dakar este miércoles, en la tercera etapa, porque entró en un barranco y no encontró forma alguna de salir de él.

“He intentado girar, dar la vuelta para salir, pero no había forma. Luego fui más abajo para buscar alguna alternativa, pero fue imposible”, dijo Barreda tras ser evacuado del lugar en un helicóptero.

Fuente: diez.bo

