Julio Pérez, otro que vuelve a Oriente después de cinco años

Ante la imposibilidad de tener a Jorge Flores, el club albiverde decidió ‘repatriar’ al exlateral de Sport Boys. Solo falta un extranjero más para completar el plantel

Gery Zurita Mustafá

Cinco años después, Julio César Pérez está de vuelta a Oriente Petrolero, que ayer anunció su contratación para reforzar la banda izquierda, una zona en la que el técnico albiverde, Mauricio Soria, necesita tener variantes de cara al comienzo del torneo Apertura 2019 que será el 20 de este mes frente a Royal Pari.

El tiempo pasaba y la dirigencia no pudo concretar lo que pidió el entrenador para cubrir la banda izquierda: José Sagredo, ex-Blooming que se fue a The Strongest, y Jorge Enrique Flores, que no pudo rescindir contrato con Bolívar.

Soria sabía que solo contaba con Carlos Roca como lateral zurdo, por lo que había señalado que necesitaba un jugador de jerarquía por esa zona y el que quería era Flores (Sagredo ya había sido transferido al Tigre); sin embargo, el carrilero de Bolívar decidió mantenerse en el equipo celeste, que le hizo una oferta para alargarle el contrato que terminaba a mitad de este año.

Con este panorama y ante la escasez de laterales izquierdos en el mercado nacional, Oriente no quiso esperar más y decidió apostar nuevamente por Pérez, al que ya tuvo entre sus filas en la temporada 2013-2014.

Solo estuvo una temporada con los albiverdes y luego pasó por Guabirá, Sport Boys y The Strongest. El año pasado estuvo nuevamente en el Toro warneño, en lo que fue su segundo ciclo, aunque no pudo ser titular indiscutible.

Esta vez, con 27 años, Pérez espera demostrar que creció como jugador, ya que sumó mucha experiencia, más allá de que no pudo convertirse en un lateral indiscutible en los equipos por los que pasó.

Pérez deberá pelear un lugar con Carlos Roca, que viene de ser titular en 2018, aunque tampoco se pudo afirmar como para adueñarse del puesto.

Valencia no viene

Al final, el delantero colombiano José Adolfo Valencia no vendrá a Oriente, pues decidió mantenerse en el Feirense, de Portugal.

En ese sentido, la dirigencia ahora apunta a otro extranjero, al que debe asegurar en las próximas horas (sería un paraguayo).

Fuente: diez.bo