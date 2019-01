Kate del Castillo negó que haya enfrentamiento con Emma Coronel por los derechos para llevar al cine la vida de “El Chapo”

Kate del Castillo aclaró que no existe un enfrentamiento con la esposa de Joaquín Guzmán y aseguró que por el momento no tiene intenciones de realizar un proyecto sobre el narcotraficante

“Yo hablaré con quien se tenga que hablar, en el momento en que se tenga que hablar, si es que decido hacer (la cinta) No es el momento, no está en mi mente “, insistió la actriz.

“El no nada más me usó, sino que arriesgó mi vida y nunca me protegió”.

“El señor Guzmán me dijo ‘dile que lo acabo de conocer, que cero va a regresar aquí porque primero aquí no vivo y que no regresaría si no fuera contigo porque quién nos va a traducir y porque él está aquí por ti'”, indicó Kate.