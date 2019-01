Kew Gardens: arte y naturaleza en el Jardín Botánico más fabuloso de Inglaterra

Sin embargo, ya no es posible reencontrar muchas de las primitivas construcciones de Chambers en Kew Gardens. Si todavía se mantienen en pie The Orangery –hoy en día, un bar restaurante– o el templete de Bellona y el consagrado a Eolo, fueron demolidos, en cambio, un pequeño teatro y una Galería de Antigüedades, así como otros templos dedicados a dioses como Pan y Aretusa, y a alegorías como la Paz, la Victoria y la Soledad. Y es difícil no lamentar la triple desaparición de la Casa de Confucio, de una mezquita al estilo turco y de una Alhambra en miniatura. (Parte de estas pérdidas la compensa el admirable Pórtico Japonés, con su jardín aledaño, pero se trata de una construcción mucho más moderna, que data de 1910: este pórtico “Chokushi-Mon” replica una construcción de Kioto, y su estilo ornamentado responde al período Momoyama, de fines del siglo XVI.)