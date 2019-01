La Cámara de Hidrocarburos aclara que Bolivia no tiene volúmenes pendientes de entrega a Brasil sin pago

“A 20 años del contrato de gas con Brasil, si bien existe un volumen estimado remanente por entregar de cerca de 1,7 TCF, a la fecha Bolivia no presenta volúmenes pendientes de entrega sin pago”, señala el comunicado de la CBHE.

La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) aclaró que el país no tiene volúmenes pendientes de entrega de gas a Brasil.

“A 20 años del contrato de gas con Brasil, si bien existe un volumen estimado remanente por entregar de cerca de 1,7 TCF, a la fecha Bolivia no presenta volúmenes pendientes de entrega sin pago”, señala el comunicado de la CBHE.

La Cámara de Hidrocarburos señala que el contrato de provisión de gas con el Brasil empezó en 1999 y asegura que “Bolivia a través de este contrato durante estos años ha entregado oportunamente, como proveedor confiable de gas, los volúmenes requeridos por el cliente, solicitud que en algunos casos estaba por encima del volumen promedio exigible y en otros por debajo”.

“Esto quiere decir que, en los últimos años del contrato, este volumen alcanzó los 24 MMmcd (millones de metros cúbicos diarios), por lo que de acuerdo a la cláusula de toma o paga “take or pay”, todo el volumen no tomado (retirado) por Brasil, por debajo de este promedio, se pagó anticipadamente a Bolivia. En este caso, el contrato prevé la conciliación o “make up” de estos volúmenes, proceso que ya se hizo efectivo entre las partes, por lo que, no existen volúmenes pendientes de entrega sin pago”, añade el comunicado.