Richard Arispe Carrasco

Haciendo un parangón entre la violación grupal en Alicante- España y la ocurrida en Santa Cruz de la Sierra, podemos inferir que el binomio masista hace lo mismo. Ellos son los violadores seriales de la Constitución Política del Estado del país con la intención de perpetuarse en el poder de manera indefinida.

Los principales violadores de la Carta Magna son Evo Morales, Álvaro García Linera y la cúpula del partido oficialista porque saben que están cometiendo delito, pero no les importa, porque lo importante es satisfacer sus deseos sin importarles los daños que causen a sus víctimas que es la población que confió en ellos. Juraron defenderla, protegerla y prometieron que jamás le iban a hacer daño alguno. La población confiada puso sus esperanzas en esta gavilla de hampones que disfrazada de demócratas cambiaron las reglas de juego, se inventaron una nueva Constitución, le cambiaron el nombre al país y quisieron reinventar los manejos comunistas, fracasando como sus antecesores venezolanos, nicaragüenses, brasileros o argentinos.

Sin duda alguna, los borrachos de poder, quieren seguir cometiendo delitos y siendo cobijados en sus poderes azules, manda la mayoría, dijo recientemente, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral al descubrirse que despidieron a los técnicos del organismo, manda la mayoría en el Tribunal Supremo de Justicia, manda la mayoría en la COB, no importa la disidencia o el intento de defensa democrático. Lo importante es que el proceso de cambio siga violando, robando o matando. Eso es el proceso de cambio, una cofradía que viola y luego deja que los abogados lo solucionen.

La mayoría en el referéndum les dijo no, pero al Presidente no le importó. El seguirá intentando dopar al país con dobles aguinaldos, seguros universales y elefantes blancos. Caso contrario, si no logra seducir a la población, la manada masista después del 2019 pasará a Palmasola acompañando a la manada Deluxe.

La manada de España recibió 9 años de cárcel, para la manada cruceña piden 20 años, ¿cuántos años debería recibir la manada masista?

Fuente: Facebook Richard Arispe Carrasco