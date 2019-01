Llevan denuncia por acoso político a la CIDH

Alejandra Serrate, activista de Resistencia Femenina, oficializará. La audiencia será el 14 de febrero, a las 17:00

La activista de la plataforma ciudadana Resistencia Femenina, Alejandra Serrate, en febrero hará oficial su denuncia por acoso político contra el Gobierno de Evo Morales en la audiencia de oficio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La audiencia de la CIDH será en la capital de Bolivia, Sucre, el 14 de febrero a las 17:00 para tratar el tema de “protección y prevención a personas defensoras de los DDHH” y ahí la activista Serrate formalizará su denuncia contra el Gobierno central.

Según ella, en dos oportunidades el ministro de Gobierno, Carlos Romero, violó su privacidad al vincularla con la movilización que lideró en abril el dirigente cocalero de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franklin Gutiérrez, y con las personas involucradas en la quema del edificio del Tribunal Electoral de Santa Cruz que se registró en diciembre pasado tras la manifestación contra la habilitación de la candidatura presidencial de Evo Morales y de Álvaro García Linera y para exigir el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016.

Según Serrate, en esas dos oportunidades Romero la presentó en un organigrama exponiendo sus datos personales y su fotografía ante los medios de comunicación del país sin previa notificación y sin autorización

En la audiencia de Sucre, Alejandra Serrate estará acompañada por tres activistas de la plataforma Resistencia Femenina, Laura Roja y Eliana Telchi; aún no se define quién será la cuarta representante de ese bloque.

“Estamos enfocadas en la denuncia que oficializaremos en Sucre por acoso político. No participaremos de las elecciones primarias porque no vamos a validar ninguna elección inconstitucional”, dijo la activista al afirmar que no asistirán a la reunión de hoy, de los comités cívicos, las plataformas ciudadanas y de las organizaciones políticas de cara a las elecciones primarias del domingo.

Otras plataformas

Las activistas de la plataforma Me Comprometo con Bolivia también decidieron mantenerse al margen de los comicios primarios, pues según María Belén Mendivil, ese sector no fue invitado por la dirigencia cívica a la cita de hoy en la sede paceña, pero además están enfocadas en la organización de cara a los comicios generales de octubre. “No fuimos invitados a ninguna reunión como plataforma”, aseguró Mendívil.

Fuente: eldeber.com.bo