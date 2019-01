Los mejores juegos para PS4 que se lanzarán en 2019

Ya hemos despedido el 2018 y vimos todos los juegos que se presentaron para PS4, unos buenos y otros que fueron una decepción. De hecho hicimos varias listas cada mes para que estuvieras al pendiente de los próximos lanzamientos.

Entre los que más se destacan Red Dead Redemtion 2, Assasin´s Creed Adyseey, Super Smash Bros Ultimate y más. En realidad fueron 12 meses muy cargados de lanzamientos y de eventos que los gamers aprovechador. Además, no podemos olvidar el lanzamiento de Fortnite, un juego que hasta el día de hoy ha sido muy popular.

El capítulo ya cerró, y las puertas están abierta para todos los títulos que se presentarán en 2019. Sin más preámbulos, pasaremos a enseñarte los mejores con su fecha de lanzamiento. Entre los títulos los que más se destacaron en el pasado año tenemos; The Last of Us: Part 2, Halo Infinite y Metroid Prime 4. Este año la competencia está un poco más reñida, ya que posiblemente se lance Days Gone, Medievil, Gears 5, Crackdown 3 y más. Recordamos que algunos títulos están reservados para eventos como el E3.

Ace Combat 7: Skies Unknown

La saga de combates aéreos está de vuelta en su séptima entrega que será el 18 de enero para las plataformas PS4, Xbox One y PC. La compañía Namco es la encargada de poner aeronaves impresionantes y un apartado técnico afianzado con Unreal Engine, además contará con realidad virtual para sacar máximo provecho. Algo que debemos recalcar es que tendremos un acierto con el clima y el entorno, afectan el avión. Y para resérvalo solo debes pagar 64,90 euros.

Anthem

Anthem es una apuesta muy parecida a Destiny de boiWare, y su fecha de lanzamiento es el 22 de febrero para PS4, Xbox One y PC. El juego nos da una experiencia más vertical y se desmarca de la propuesta Bungie, permitiendo descubrir un exótico planeta muy parecido al de Iron Man. Es de plano la apuesta más fuerte de Electronic Arts para el 2019 y puedes reservarla por 64,90.

Bloodstained: Ritual of the Night

Konami está tomando el tiempo para resucitar la saga que había perdido empuje llamada Castlevania. La fecha del lanzamiento está por determinar y se hará para las plataformas PS4, Xbox One y más. Lo importante es que le están dando continuidad al género que el mismo Koji Igarashi ayudó a asentar. Aunque lleva mucho tiempo tratando de salir al mercado y aún no ha sido posible.

Control

El otro título interesante que tenemos se llama “Control” y su fecha de lanzamiento está por determinar para las plataformas PS4, Xbox One y más.

La compañía 505 Games ha creado un título donde los efectos sobrenaturales en entornos reactivos son los importantes. Jesse Faden mantiene a raya una amenaza del otro mundo que no se lo espero. En el juego se combinan elementos de sandbox y acción exprimiendo al máximo las posibilidades del motor Northlight de Remedy. Puedes reservar Control por tan solo 53,99 euros.



Hay muchos más títulos como Days Gone, Dead or Alive 6 y Devil May Cry 5 que también son muy importantes. Pero desde nuestro punto de vista, estos han sido los que nos han llamado la atención.

Fuente: https://wwwhatsnew.com