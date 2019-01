“Luché contra mi mayor obstáculo, la timidez”

ROBIN PEREDOROBIN PEREDO

“Lo necesitaba. Deseaba disfrutar de la paz que solo el campo da. Respirar aire puro, luego del estrés de haber participado en dos concursos” (Reina Hispanoamericana y Miss Universo), comenta la Miss Bolivia 2018, Joyce Prado, desde San Javier, donde aún se encuentra. Está descansando en la propiedad de unos familiares, además de acompañar a su abuela, que se encuentra delicada de salud. Allí pasó Navidad y Año Nuevo. Regresa a Santa Cruz de la Sierra mañana y se reincorporará a sus actividades como modelo y reina de belleza.

Sobre el concurso

Dice que el Miss Universo fue agotador y muy competitivo. Que participaron mujeres hermosas, inteligentes y muy bien preparadas. “Se hacía de todo por llamar la atención, y no importaban los sacrificios, desde acostarse a dormir a la 1:00 y levantarse a las 5:00, porque teníamos que cumplir con muchas actividades en un mismo día”, cuenta Joyce. Considera que Catriona Gray, la filipina que ganó, mereció la corona. Es bella, inteligente y ‘canchera’. Además, tuvo el apoyo de miles de fanáticos que la seguían a todas las actividades. Recuerda que la noche final, la mitad del auditorio era de ese país asiático.

Su participación

Joyce dice que puso todo de su parte en la competencia. Luchó contra su mayor obstáculo, su timidez, y se animó a hacer cosas que antes no hubiera imaginado. “Una candidata en Miss Universo debe animarse a todo, a meterse a los grupos donde no la llaman, estar siempre alegre y nunca decir no a los productores. A posar descontraída, hasta a lanzarse al agua sin saber nadar. Pues solo así se destaca, le toman más fotos y los jurados se fijan en ella, sino, se es una más del grupo”, expresa.

¿Por qué no estuvo en el top 20?

Asegura que luchó con todas sus fuerzas para clasificarse a la semifinal. Cree que hizo todo lo que le indicaron los organizadores del Miss Universo y Promociones Gloria, y siempre estuvo pendiente de su participación. Joyce comentó que se destacaba en el grupo de candidatas por su estatura de 1,81 m, se esforzó por verse impecable en todo momento y cree que tuvo una buena entrevista con el jurado. ¿Y qué pasó? No lo sabe. Estaba segura de que escucharía el nombre de Bolivia en el top 20, pero quedó triste al no cumplirse.

¿Qué se debe hacer?

La miss Bolivia opina que quienes vayan al Miss Universo deben ser chicas extrovertidas y con actitud para llamar la atención. Se siente en paz consigo misma, y ahora está dispuesta a seguir tras nuevas metas.

Fuente: sociales.com.bo