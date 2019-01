Maradona, contra todos: recibió un botellazo, amenazó a “la nueva FIFA” e invitó a pelear a Zvonimir Boban

“Me aventaron una botella que pasó cerca de mi hombro. No puedo creer que un energúmeno pueda agarrar una botella, tirarla a la cabeza e irse sin castigo. Esto va más allá del fútbol, el tipo ese me odia o se peleó con la esposa antes de venir a la cancha cualquiera de las dos. Hago un llamado a las autoridades para no sufrir otro incidente como este”, sostuvo. Y luego, agregó: “Tendrían que replantearse estas cosas las autoridades. A mi me metieron con una botella. Me pasó por al lado, porque si me pega en la cabeza me mata. Si la Federación no toma una buena decisión podemos llegar a sufrir otro incidente como el que pasó”.