Marcel Román rompe el silencio tras ser descartado por Soria

El uruguayo no ingresó en los planes del director técnico, Mauricio Soria, para esta temporada. Después de unos días de silenció el charrúa agradeció a la hinchada por el apoyo y confesó que quería continuar en el albiverde.

A través de una carta dirigida a los hinchas albiverdes, publicada por el portal Dale Ooo, el uruguayo y excapitán de Oriente Petrolero Marcel Román habló sobre la situación que atraviesa después de que el técnico Mauricio Soria decidiera descartarlo para el nuevo plantel, que afrontará el torneo local y la Sudamericana.

El ‘motorcito’ aclaró que desde que regresó a Santa Cruz solo tuvo contacto una vez con el presidente Yimy Montaño, ya que según el charrúa, le dio una propuesta al titular refinero para que pudiera rescindir, pero hasta el momento el futbolista sigue con contrato y de no encontrar equipo, podría quedarse sin jugar durante un año (es lo que dura su vínculo con el club).

Crítico como él, Román se dirigió a la hinchada y dijo estar agradecido porque los hinchas le expresaron su cariño y apoyo en todo momento, pese a los partidos buenos y malos que tuvo.

Además, ante las supuestas versiones que lo vinculaban como nuevo refuerzo del club Blooming, Marcel fue tajante al añadir en su misiva que prefería quedarse sin jugar seis meses que pasar a la institución rival de Oriente, pues considera que está plenamente identificado con los colores de la camiseta verde y blanco.

Al igual que Román, en la misma situación se encuentran Maximiliano Freitas (delantero) y Patricio Vidal (volante ofensivo). Mientras que Pablo Zeballos anunció que no regresará a Oriente, puesto que las “condiciones no están dadas para continuar”, mencionó el paraguayo.

CARTA DE ROMÁN A LOS HINCHAS

Buenas, preocupado por mi situación desde el día que llegamos a Santa Cruz, solo una vez tuve comunicación directa con el presidente y le termine dando una solución y propuesta para terminar el vínculo de buena manera, si el DT no me quiere tener en cuenta eso no tiene nada de malo, el fútbol es así y no hay jugadores prescindibles.

Pero me duele cómo nos tratan, yo desde el primer día que llegue al club siempre fui profesional y en cada entrenamiento y partido deje la vida por esta institución y por sus colores, cómo se merece esta gran institución.

Pude haber tenido partidos buenos y malos como cualquier jugador, pero siempre intentando dejar bien en alto a la institución.

Yo estoy más que agradecido con Oriente y más que nada con el hincha y socio orientista que hasta el día de hoy me han tratado y tratan con mucho respeto y cariño y eso lo valoro mucho ya que es algo que no se ve todos los días, de por vida voy a estar agradecido a ellos.

Yo espero lleguemos a una solución lo antes posible para el bien de todos, yo lógicamente me quería quedar porque sé que puedo dar mucho más, pero a veces no pasa por uno si no por otras personas y como siempre se respeta, esperemos en estos días lleguemos a un acuerdo, y si no, al tener contrato tendré que cumplirlo.

Y ante las versiones que se dice de que puedo llegar o que están negociando con el clásico rival de Oriente, con todo el respeto que le tengo sobre todo al hincha y socio de Oriente, además del clásico rival, prefiero quedarme estos 6 meses sin jugar y corriendo al rededor de la cancha que ir ahí, ya que estoy muy identificado con estos colores y ante todo está el gran cariño que le tengo y se merece esta gran institución.

Saludos, Marcel Román.

