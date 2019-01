Mia Khalifa se pone la camiseta del West Ham: será actriz en una película de la Premier League

Quien hace un tiempo se alejó del cine condicionado posteó una imagen con la casaca de ese club y anunció que participará en el rodaje de una película de la liga inglesa.

Mia Khalifa es una verdadera fanática del deporte y habitualmente lo hace saber con sus posteos en redes sociales.

En esta ocasión, la ex actriz de películas condicionadas compartió una imagen suya con la camiseta del West Ham en su cuenta de Instagram y anunció: “¡El primer día de rodaje en Londres fue un éxito! No puedo esperar para anunciar en lo que he estado trabajando para todos ustedes”.

Khalifa, de 25 años y orgien libanés,es seguidora del hockey sobre hielo y su equipo favorito es el Washington Capitals.

