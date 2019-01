Ministra López dice que ‘separatistas’ y ‘gonistas’ la atacan por caso encuesta

Reitera que no violó la ley

La ministra de Comunicación, Gisela López, denunciada penalmente por publicar una encuesta favorable al MAS con recursos públicos, aseguró que no violó ninguna norma y que la atacan los “gonistas” unidos con los “separatistas”.

Según López, a los opositores les duele que esa encuesta muestre a Óscar Ortiz con 6% de preferencia y a Carlos Mesa por debajo de Evo Morales, por lo cual se unieron para atacarla.

“Aquí lo que ha habido compañeras y compañeros (es) una unión entre el ‘gonismo’ y el ‘separatismo’ para atacar de la forma más cobarde con mentiras a esta Ministra”, sostuvo.

La polémica encuesta se difundió el 16 de diciembre en varios medios impresos, mediante espacios pagados. El 27 de diciembre la misma fue denunciada por el opositor José Carlos Gutiérrez y, dos semanas después, el 10 de enero la ministra López reconoció que el Gobierno publicó el estudio.

La Ley del Régimen Electoral en su artículo 136 señala que serán sancionadas entidades públicas que difundan resultados de encuestas con fines electorales, sin autorización. Asimismo, dispone que se cancele la personería jurídica del partido político que divulgue estudios de opinión electoral.

La oposición sostiene que la encuesta no sólo vulnera la norma electoral, sino también se constituye en un delito penal de malversación, puesto que se usó dinero público para propaganda electoral.

López, en una declaración de prensa este martes, aseveró que junto a abogados del Ministerio analizaron exhaustivamente la norma electoral y la ley que rige el ejercicio público, llegando a la conclusión que no se vulneró ninguna norma.

No obstante, la Ministra, que no aceptó preguntas, no explicó el razonamiento legal que fundamenten su afirmación. Se limitó a decir que puede demostrar su posición ante cualquier instancia y que las denuncias no tiene sustento.

“No se ha violado absolutamente nada y eso lo puedo demostrar ante cualquier instancia jurídica, legal, política y ética, porque si hay algo de lo que yo puedo jactarme en el trascurso de mi vida, en el transcurso del desarrollo de mi función, es de mi afán por hacer las cosas de la forma más transparente”, aseveró.

Por este caso, los senadores de oposición Arturo Murillo y Óscar Ortiz ya presentaron denuncias penales contra la Ministra.

López sostuvo que es objeto de una “arremetida política infame”. Señaló que los opositores podían solicitar informes e interpelación para recibir información sobre el tema, pero acudieron directamente a la instancia penal.

Afirma que las denuncias son falsas. Aseveró que tiene la conciencia tranquila.

Murillo la critica

La ministra López, mediante su Twitter, arremetió contra los senadores que la denunciaron. Respecto a Arturo Murillo, la autoridad gubernamental afirmó que el opositor odia a las mujeres y que “cada aparición suya es una indecencia a la ética y a la estética”.

Murillo dijo que la denuncia contra la Ministra no es un tema de género. Pidió a López que cumpla la Ley, en lugar de escudarse en su condición de mujer para lanzar insultos.

“Está desvirtuando la lucha de las mujeres que durante tantos años luchan por el tema de género y todo para tapar sus temas de corrupción. Es vergonzoso lo que está haciendo”, agregó el opositor.

Fuente: erbol.com.bo