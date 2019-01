Ministro de Obras Públicas, ABC y choferes inspeccionarán la red fundamental

El ministro de Obras Públicas, Oscar Coca, anunció el miércoles que la próxima semana se realizará la inspección personalmente de los trabajos que se realizan en la Red Vial Fundamental, en compañía de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), conjuntamente los choferes y contratistas de las obras.

“En caminos necesitamos que la red fundamental esté expedita y para eso he comprometido una inspección personalmente, y esta va tener una particularidad, que además que me acompañe la gente de ABC, van a estar los contratistas y, ahí sobre el camino, preguntaremos por qué algo no está bien, qué falta”, sostuvo Coca.

El ministro explicó que el objetivo es recorrer todos los tramos es corregir “sobre el camino” las deficiencias que se encuentren, además de responder las dudas y críticas que de los dirigentes de los transportistas.

A su vez la autoridad aseguró que se asignó un presupuesto adicional de 150 millones de bolivianos para atender las emergencias que se presenten por la época de lluvias, en el marco del plan lluvias 2018-2019.

