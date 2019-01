Mosquera se estrella contra la FBF por el Sub-20

El técnico de Royal Pari, Roberto Mosquera, se estrelló contra la Federación Boliviana de Fútbol. Aseguró que no está de acuerdo con la obligación de alinear un jugador Sub-20 por 45 minutos, norma que se puso en vigencia para este año.

“Esto tiene que ser de forma natural, si no que la dirigencia saque un decreto que diga desde ahora todos (los Sub-20) son maduros, primero invaden el espacio del entrenador, a mí no me pueden decir a quién pongo y a quién no, tengo mucho tiempo dirigiendo”, dijo Mosquera.

En cuanto a la decisión de utilizar a un jugador menor de 20 años, el DT peruano aseguró: “Se piensa que tomando medidas de otros países esto va a caminar, cuando el trabajo de las divisiones menores es insuficiente en esta parte de Sudamérica”. Acotó que “se hizo con la buena fe de que salgan jugadores, pero si se estudia en los países que se hizo esto no se promocionó muchos futbolistas”.

El técnico aseguró que en su equipo tiene jugadores Sub-20, como Ricardo Orihuea y Layonel Figueroa, que ya tuvieron muchos minutos en el anterior torneo. “Todos queremos ganar y no es que no se pueda ganar con un Sub-20, si yo no tuviera un chico con el recorrido de Orihuela lo hubiera cambiado, pero él tiene un año con nosotros y al rozar con los profesionales adquiere la madurez”, agregó el entrenador.

El DT volvió ayer a las prácticas de cara al partido del sábado como local frente a The Strongest, en su segundo duelo en Santa Cruz.

Fuente: www.paginasiete.bo