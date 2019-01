Mourinho y su futuro: “Quiero un desafío”

El portugués habló tras su salida del Manchester United y aseguró que no tuvo el mismo respaldo con los fichajes como Guardiola o Klopp.

FOX Sports Digital

José Mourinho habló de su futuro como entrenador luego de ser destituido en Manchester United y señaló a la dirigencia del club del norte de Inglaterra por el poco apoyo respecto a la adquisición de jugadores.

En declaraciones en beIN Sports, donde hace de comentarista de la Premier League, el portugués manifestó que “he rechazado tres ofertas para entrenar porque no sentí que es lo que quiero. Cuanto más tiempo tenga, mejor puedo prepararme. El siguiente debe ser algo que me haga feliz con un desafío”.

Respecto a su situación en los Red Devils, Mou señaló que “para mi, fue más complicado como entrenador, ya que no me concentraba en el fútbol en si. Tenía que centrarme también en preparar el futuro. Es más importante la cultura que traes al club, los principios. Si eres Manager, tienes en tus manos la posibilidad de elegir a los jugadores a los que quieres o de seguir la idea que crees que es la mejor para ganar. Es muy diferente si no tienes esto en tus manos”.

Por otra parte, hizo referencia al apoyo que si tuvieron Guardiola y Klopp en sus clubes: “En la primera temporada, Guardiola no fue campeón, fue un año realmente difícil y la gente esperaba un City ganador. Algunos jugadores ya eran campeones dos veces como Agüero y Kompany. En la segunda temporada Pep tomó grandes decisiones, pero esas grandes decisiones, fueron apoyadas. Por ejemplo, no quiso a Zabaleta, Sagna, Kolarov y Clichy. Y ficharon a Walker, Danilo, Mendy y otro más. Recibió apoyo en todo lo que hizo”.

En referencia al Liverpool y el entrenador alemán, Mourinho señaló: “¿Cuántos jugadores había en Liverpool antes de que Klopp llegara? No estaban Becker, Van Dijk, Robertson, Salah, Firmino, Mané, Fabinho, Wijnaldum, Keita… así que se hizo un trabajo en profundidad.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar