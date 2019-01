MTS de Patzi incluye el inglés en su campaña electoral

En un spot, difundido en las redes sociales del MTS del gobernador de La Paz y candidato presidencial, Félix Patzi, se difundió un spot en que se habla cuatro idiomas: castellano, inglés, quechua y aymara.



La esposa de Patzi se manifestó en inglés.

LA PAZ.- En medio de la polémica por la obligación de funcionarios de hablar en idioma nativo, el Movimiento Tercer Sistema (MTS), liderado por Félix Patzi, decidió incorporar una lengua extrajera, el inglés, en su campaña de cara a las Primarias.

En un spot, difundido en las redes sociales del MTS, se difundió un spot en que se habla cuatro idiomas: castellano, inglés, quechua y aymara.

En el video, la encargada de dar el mensaje en inglés es Maziel Terrazas, quien es esposa de Patzi y Coordinadora Operativa del MTS.

“Third System Move is the only guarantee for a real revolution”, dijo Terrazas, lo que en castellano se traduce así: “el Movimiento Tercer Sistema es la única garantáis para una revolución real”.

La candidata a la Vicepresidencia, Lucila Mendieta, se manifestó en quechua, mientras que el gobernador Patzi fue el encargado de hablar en aymara.

Erbol / La Paz