Nos tratan como idiotas

Richard Arispe Carrasco







Uno de los principales problemas que tiene el gobierno nacional es el tratar al pueblo como si este fuera estúpido, como si todos fuéramos retrasados mentales o que no tuviésemos sentido común como para no darnos cuenta que la administración del país está en manos de unos conspicuos charlatanes y ladrones. Hasta un niño podría darse cuenta que el masismo no quiere dejar el poder porque no podría dar cuentas sobre los millones desaparecidos, los proyectos faraónicos y las inversiones injustificadas.

Solo los masistas creen tener la razón, solo ellos saben pensar y discernir la realidad. Lastimosamente por el poder y el dinero acumulados se les han atrofiado las neuronas y por ello, inventan cuentos e historias imposibles de creer. Aquí algunas de ellas:

La culpa es del imperio y de la derecha, la re postulación es un derecho, todos somos iguales ante la ley, nosotros no perdimos el mar, es una cara conocida, iremos hasta las últimas consecuencias, estamos blindados, todos quieren imitarnos, respetamos el voto, somos el proceso de cambio, no somos inquilinos, somos país tránsito, dimos paliza en las primarias y lo más reciente, las renuncias son personales.

El Tribunal Supremo Electoral es masista, trabaja para que el Gobierno Nacional gane las elecciones, no respeta la CPE, soslayo resultados de referéndum, no aceptó impugnación de candidaturas de Evo y Álvaro, no observa ni sanciona ningún delito electoral del Partido de gobierno, permitió primarias con binomios únicos y recientemente maquilló resultados.

Pensar distinto al MAS es ganarse el calificativo de derechista, vende patria u opositor. Pensar con lógica y enmarcados en la ley es ganarse procesos y persecución policial judicial.

Solo los ciudadanos sumisos, los que no se quejan y aceptan sin reparo los cuentos del MAS, son los que tiene valor para el proceso de cambio. Todas las instituciones están en manos del poder masista y deben trabajar para que subsista el proceso de cambio. Todo lo demás no cuenta.

Fuente: Facebook Richard Arispe Carrasco