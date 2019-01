Nostas observa que en década y media no se redujo el empleo informal que bordea el 80%

Tras reunirse con la nueva ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Nélida Sifuentes, el presidente de los empresarios, Ronald Nostas dijo haber tenido una muy buena impresión de la nueva autoridad con la que espera se llegue a plasmar en acuerdos de la agenda pendiente.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) a través de su presidente, Ronald Nostas afirmó que en más de década y media, no se logró reducir el 80% de informalidad en el empleo. Consideró expectable la reunión sostenida este miércoles con la nueva ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Nélida Sifuentes, con la que se espera se puedan concretar acuerdos público privados serios.

“Esperemos que en esta nueva etapa acordemos de manera seria y se concrete en medidas de política públicas y económicas, que al final y al cabo serán en beneficiado del pueblo boliviano que requiere empleo formal, debemos pasar de la informalidad a la formalidad. No se puede eliminar el contrabando y la informalidad de un plumazo”, aseguró.



El líder empresarial observó que en década y media no se pudo reducir el 80% de informalidad en el empleo. “Eso no ha variado desde hace más de una década y media; quiere decir que no hemos hecho lo suficiente entre el sector público y privado para que eso avance”, aseveró.



El Gobierno de Evo Morales cumplió 13 años ininterrumpidos de Gobierno y se postuló a un cuarto mandato, en franco desconocimiento de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 y la Constitución Política del Estado (CPE).



Nostas informó que el sector empresarial ha priorizado a siete sectores que considera requieren de una atención urgente. Sin embargo dijo que en los últimos dos años a pesar de las 90 propuestas entregadas a la cartera de Desarrollo Productivo en más de 3.500 horas de trabajo, los resultados “fueron muy pobres”.



Consideró que faltó voluntad política para avanzar en acuerdos entre el sector empresarial, los fabriles y los representantes del Gobierno, considerando que ya se contaba con un diagnóstico sobre el estado de situación del sector empresarial, industrial productivo del país.



“Me ha causado muy buena impresión la Ministra, vi en ella una muy buena predisposición, bastante decidida, una visión muy clara de sus viceministros y asesores de lo que quieren hacer con el Ministerio y eso es una gran señal para el sector empresarial, sobre todo industrial productivo de que el discurso que hemos escuchado de afianzar la alianza público privada es real”, manifestó.



Sin embargo demandó un diálogo sincero con el sector privado. “Ojalá que los acuerdos vayan acompañados y sean claros (…). El diálogo es necesario para el pueblo boliviano que requiere trabajo, y que las medidas que vayan tomándose en el interín como incrementos salariales, doble aguinaldos vayan en consideración de todos los sectores involucrados. No podemos ir en contra ruta, avanzar en el diálogo y por el otro lado ver cómo afectarle indiscriminadamente al sector privado”, subrayó.



Alertó que la Ley de Empresas Sociales a la que se impugnó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional por considerarla inconstitucional y atentatoria a la propiedad privada termine dándole la razón al sector privado, para que no se afecte los derechos de los empresarios frente a los intereses de un sector privilegiado de los trabajadores.

Fuente: https://www.noticiasfides.com