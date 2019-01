“O te mueres o pagas”, otra víctima del abogado torturador cuenta su drama

La familia de la víctima se enteró sobre su tortura por medio de las redes sociales.

Uno de los actos de tortura que ejerció el abogado Jhasmani Torrico.

La Paz, 25 de enero (ANF). – Otra víctima del abogado torturador, Jhasmani Torrico, relató públicamente el tormento que vivió a manos de este polémico jurista, que ahora está preso.

La víctima de sexo masculino es una persona que se dedica al comercio en Cochabamba y fue sometida a vejámenes por una deuda de 11.730 bolivianos que tenía con un distribuidor de baterías, identificado como René P.

Este comerciante, que aparece siendo torturado por Torrico y sus cómplices en uno de los videos difundidos por diferentes medios de comunicación y redes sociales, contó que el día de su sufrimiento, el abogado llegó hasta su tienda, ubicada en la avenida Aroma, junto a otras personas.

“El doctor bajó de una camioneta verde, me dijo soy su abogado de René P. De ahí me subieron a empujones al auto. El abogado se puso a mí lado y me mostró unos videos de torturas, luego me dijo: ‘así cobramos nosotros las deudas, o te mueres o pagas’. Yo le respondí que pagaría. Sentí miedo y estaba con la cabeza agachada y al bajar (del auto) me metieron a una casa de madera”, señaló.

En ese inmueble –según su versión– le hicieron tomar asiento en un sillón en medio de constantes amenazas y golpes. Incluso reveló que le revisaron todo y le quitaron los 3.000 bolivianos que llevaba en uno de sus bolsillos.

“De mi bolsillo han sacado 3.000 bolivianos, me han pegado todos. Ahí estaba don René, quería hablar con él para rogarle, pero su abogado me decía ‘mírame a mí’, ‘conmigo es la cosa ahora’. Una vez más intenté hablar con don René, pero ahí se ha enojado su abogado y me ha dado un golpe fuerte, ya no tenía aire y estaba perdiendo el conocimiento”, dijo en una entrevista con ATB.

Desde ese momento, la víctima se encuentra muy asustada y aún sigue temiendo por su vida y por la integridad de los miembros de su familia (esposa y cuatro hijos).

“Estoy traumado, estoy muy asustado, ya no soy como antes. Me he vuelto frío, ya no soy el mismo. Tengo miedo por todas las amenazas que he sufrido, tengo miedo por mis hijos y mi esposa”, remarcó.

La madre de sus hijos agregó que se enteró de la tortura de su esposo recién a través de las redes sociales. Una de sus hijas abrió el video, pero jamás se imaginó que la víctima del abogado era su padre.

“En ese momento he sentido como si una bomba explotara, lo único que hice fue gritar, no sabía qué hacer, mi hija estaba igual. Pensábamos que lo estaban torturando ese ratito”, afirmó.

Asimismo dijo que su esposo está “muy cambiado” y exigió justicia. “Por esa cantidad de dinero me lo han torturado, me da mucha tristeza y dolor. Pido justicia, que caiga todo el peso de la ley para esos abogados y para don René porque él ha contratado para que torturen a mi pareja”, indicó.

El comerciante señaló que decidió ocultar su tortura para no causar preocupación a su familia, pero por la denuncia pública de otro afectado del grupo de Jhasmani, su caso también se hizo público.

Hace más de 10 días fueron revelados en medios de comunicación y redes sociales algunos de los videos de las torturas que ejercía el abogado Jhasmani en contra de distintas personas.

Se presume que este jurista era el líder de una organización criminal vinculada a un consorcio ilegal de abogados, fiscales, jueces y policías.

Desde el año pasado estaba detenido de manera preventiva en la cárcel de El Abra por uno de los casos de tortura, pero tras la revelación de los videos y después de que se detectó que desde la cárcel seguía operando, fue trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

Fuente: ANF