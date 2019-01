Observador de las Primarias: “Me voy con más dudas que con las que llegué”

El veedor internacional identificó problemas con el padrón de militantes, la participación de partidarios en la votación y la información del proceso electoral de Bolivia.

Juan Esteban Guarderas, observador ecuatoriano.





Juan Esteban Guarderas, delegado de Ecuador para la observación de las primarias, afirmó que después del trabajo de campo que realizó, se va con más dudas que con las que llegó.

En entrevista con Página Siete, el experto se refiere a la baja participación de votantes y los problemas que se presentaron en torno al padrón de partidarios, entre otros detalles.

¿Qué evaluación general hace de las primarias?

Hay varios indicios que dejan entrever problemas que dicen mucho sobre el tipo de elecciones.

En ese marco, ¿qué problemas detectó en torno al padrón electoral de militantes?

Visité 11 recintos, ocho en El Alto, tres en La Paz y en absolutamente en todos se dieron los siguientes problemas respecto al padrón electoral: militantes de distintas tiendas políticas, no sólo del MAS, llegaban con sus carnets de militantes y no estaban registrados en el padrón.

También se dio que hubo electores que estaban inscritos en el padrón bajo otra tienda política y, por lo tanto, tampoco pudieron ejercer su derecho.

Yo aproveché mi estadía no sólo para recibir información que nos daba el Órgano Electoral Plurinacional, sino también de otros actores.

Por ejemplo, hay un colectivo importante de mujeres, que se llama Mujeres Flecha Huy’s que enviaron una carta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) con varios cuestionamientos de tipo jurídico respecto a sus competencias, a cómo se habían manejado estas elecciones y el TSE no le respondió.

Para un colectivo representativo es importante que el tribunal, al menos, responda y claro, eso va en desmedro de una sociedad informada.

¿La información difundida sobre el proceso electoral fue apropiada?

En El Alto vimos mucho que los ciudadanos, primero, no sabían cuál era el carácter de obligatoriedad o no del proceso; y dos, pensaban que estaban yendo a elecciones generales. Y eso fue sistemático y hubo casos bastante abundantes.

Yo creo que tal vez no se dieron las primarias con suficiente tiempo y con suficiente esfuerzo, como para informar a la ciudadanía sobre el rasgo de las elecciones primarias y eso va en desmedro de la calidad.

Ahora bien, el secreto del voto, un rasgo esencial, no existió, porque sólo había un binomio por papeleta y las boletas tenían diferentes colores, correspondientes a cada partido; y era muy claro saber, en el momento en que a alguien se le entregaba la papeleta, por quién iba a votar esa persona.

Obviamente fui sólo un observador electoral, no quiere decir que estos problemas se hayan repetido a lo largo de todo el país, pero creo que son muy indicativos sobre la calidad de las elecciones.

Finalmente, se entregó un informe ejecutivo y yo creo que debe ampliarse con muchos detalles para que refleje, en toda su importancia, este tipo de anomalías que detectamos.

¿Qué lectura hace de la participación de los partidarios en las primarias?

La participación, sumamente baja. Al menos, esto sólo en los lugares que estuve, pude constatar una participación realmente residual de los otros partidos. Había uno, dos, o tres votos máximo por mesa de los otros partidos; y en el caso del MAS, unos números que bordeaban el 30%.

Como le digo, esto puede ser diferente en otros lugares del país, pero lo que vi fue eso: una participación en el MAS sobre el 30%; y en el caso del resto de partidos estamos hablando de que en una sola mano nos sobran los dedos para contar los votos.

En un anterior contacto mencionó que quería responderse qué opinión tenían la prensa, los partidos y el pueblo sobre la neutralidad e independencia del TSE. ¿Qué respuesta daría hoy a esa interrogante?

Me voy con más dudas que con las que llegué. Para tener certezas, tendría que hacer una inspección muy general, muy detallada, muy aguda y profunda del proceso y yo sólo vi una parte pequeña, en esos distritos en El Alto y en La Paz.

¿Qué recomendación haría para las futuras primarias en Bolivia?

Yo creo que debe hacerse un trabajo importante respecto al padrón. Tiene que darse más tiempo a los partidos para que depuren sus bases y debe haber una supervisión más atenta del padrón, porque no es nada positivo que de 11 recintos visitados, en 11 haya militantes que no pudieron ejercer sus derechos porque el padrón no reflejaba o reflejaba mal dónde estaban afiliados.

Página Siete / La Paz