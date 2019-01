Oliva lamenta que el Gobierno genere dudas del TSE al minimizar la “crisis institucional”

El gobernador de Tarija, Adrian Oliva, ha lamentado que se intente minimizar la “crisis institucional” que vive el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en especial ahora que fungirán como “árbitros” en el proceso electoral de las primarias, por lo que lamenta que el Gobierno Nacional haga poner en duda el trabajo de una institución tan importante.

“Yo lamento mucho que además se trate de minimizar la crisis institucional que tiene el Tribunal que es el árbitro, estamos hablando del responsable de llevar adelante el proceso electoral este año y el que está dando muestras de problemas internos, muestras de problemas de manejos de carácter discrecional, decisiones que al parecer tienen otro tipo de interés y que ponen en duda el trabajo del Tribunal”, ha mencionado.

Por lo que ha señalado que las autoridades de órgano electoral están de la responsabilidad de las primarias y que sus actos van a pasar a la historia.

“Yo creo que quienes están a cargo de esta responsabilidad tienen que pensar que sus actos van a pasar a la historia como un Tribunal que ha llevado adelante un proceso transparente o como los responsables de decisiones que un día se van a lamentar”, ha recalcado.

Además ha expresado que se ha mostrado a un TSE sin independencia, sin imparcialidad lo que ha generado dudas de su trabajo.

“No quiero adelantarme, porque creo que el pueblo boliviano no lo va a permitir, pero considero de que todas las señales que se dan dependen de un Tribunal que depende de otro órgano, que no es independiente, que no es imparcial y que va a favorecer a uno de los actores políticos a pesar de ser un proceso en el que debería actuarse con completa transparencia“.

Además ha expresado que las elecciones primarias son “un gasto insulso” para el Estado y que solo buscan justificar la candidatura del presidente del Estado, Evo Morales, a como de lugar.

“Para empezar esta elección primaria es un gasto insulso de dinero, van a ir a elegir a candidatos que ya están decididos, lo van a hacer por interés estrictamente político, tratar de justificar la candidatura del presidente Evo Morales además lo están haciendo en marcha forzada, con cuestionamientos, con problemas, con denuncias, poniendo en riesgo la imagen del propio órgano electoral”, ha mencionado.

Fuente: http://lavozdetarija.com