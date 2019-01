Oriente sigue sin ganar en el Apertura 2019

Con gol de José Alfredo Castillo, el equipo refinero sumó su tercer empate en el torneo Apertura, esta vez, ante Guabirá (1-1). Los otros resultados similares fueron frente a Royal Pari (1-1) y a Real Potosí (1-1).

No conoce la victoria. Oriente Petrolero igualó por 1-1 ante Guabirá y sumó su tercer empate en el torneo Apertura 2019. Por el momento, no conoce la victoria. En el Tahuichi Aguilera tuvo al frente a un equipo que estaba mejor ordenado y que mostró más en lo colectivo. El marcador deja al refinero en el noveno lugar de la tabla (3), mientras que rojo de Montero está en el duodécimo lugar (2).

Los goles fueron marcados por Diego Hoyos (36’) para la visita, descontó José Alfredo Castillo (74’).

Después de tres fechas disputadas, el plantel de Mauricio Soria no logra engranar ni hacerles frente a conjuntos que no tienen refuerzos importantes como Real Potosí (en la segunda fecha) y como el azucarero. Les ha costado hasta conseguir de a un punto, ya que en los tres partidos iniciaron perdiendo y no pasaron de la igualdad.

En el Tahuichi Aguilera, una vez más, el diferente fue el ‘Pìcaro’ Castillo. El delantero mostró que con el pasar de los años –fue el máximo artillero del mundo en 2001- su olfato goleador sigue intacto. También lo demostró ante Royal Pari y en la Villa Imperial cuando le dio un pase perfecto a Cleider Alzate.

Castillo intentó en varias oportunidades (13’ y 23) batir al arquero Luis Cárdenas, pero la más clara fue en el 26′. Mauricio Sperduti le pegó mordido y el ‘Negro’ intentó desviarla con el pecho ante un Cárdenas que estaba muy atento.

Lo importante no es estar cerca de abrir el marcador, sino de decretar el 1-0 y así lo hizo Hoyos (36’). El volante recibió un pase de Gustavo Peredo y venció a Rómel Quiñónez, después de que Alexis Ribera le soltó la marca al juvenil. El 1-0 despertó al local, pero hasta el final de la primera parte no logró cambiar la historia.

Oriente retornó del vestuario con la premisa de volcar el resultado y fue mejor por ratos que el conjunto de Ronald Arana. Ronaldo Sánchez tuvo en sus manos el 1-1, pero el balón pasó por arriba del arco de Cárdenas (48’). Después siguieron los intentos y los contragolpes de la visita.

Un descuido de Fran Supayabe permitió que Lucas Mugni envíe un centro para Castillo, que estuvo atento para poner el 1-1 y le dio esperanzas a los hinchas que llegaron al estadio (74’), a pesar del mal clima. El resultado no cambió, pero sobre el final Oriente tuvo dos chances de poner la diferencia. Primero con Mario Cuéllar (83’) y luego con Alan Marcado (95’), pero Cárdenas no lo permitió.

Oriente tendrá que corregir errores lo antes posible para recibir a The Strongest el sábado, mientras que Guabirá se enfrentará Blooming.

