Oscar Ortiz: Bolivia Dice No al respaldo de Evo al régimen de Maduro

El candidato presidencial de Bolivia Dice No y senador Demócrata Oscar Ortiz afirmó este miércoles que, al igual que el nombre de la Alianza política que representa, Bolivia dice No al respaldo que ofrece el presidente Evo Morales al régimen dictatorial e ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela.



“Como candidato de Bolivia Dice No, quiero dejar claro que la presencia del señor Morales en Venezuela no nos representa ni a mí ni a los millones de bolivianos que dijimos, decimos y seguiremos diciendo NO a las falsas democracias, que son las dictaduras de nuestro tiempo”, expresó el representante Demócrata.



Según el candidato de la primera fuerza de oposición en el país, la asistencia de Morales a los actos de toma de posesión de Maduro son una muestra de la complicidad ideológica de ambas administraciones y compromete gravemente la ya delicada posición internacional de Bolivia.



“Quiero además, como he apuntado esta mañana en un tuit, dejar escrita mi voluntad de retirar a Bolivia de la ALBA (Alianza Bolivariana para los pueblos de América) y de UNASUR, para incorporarla al Grupo de Lima en los primeros meses de mi presidencia”, finalizó el legislador.

Fuente: (Prensa Demócrata)