Otra jefa del área informática renuncia al TSE

Es la funcionaria de alto cargo número 12 que se va del órgano electoral en los últimos tres meses

EL DEBER

Jenny Padilla, que fue hasta ayer directora nacional de tecnologías de la información y comunicación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), renunció a su cargo de forma irrevocable. Con ella ya son 12 los funcionarios de alto nivel que dimitieron o fueron despedidos en casi tres meses de gestión de la presidenta María Eugenia Choque. La funcionaria trabajó en la institución desde 1998. Comenzó en un cargo de menor rango e hizo carrera en la institución, al igual que el ex director jurídico, Jorge Fuentes. Hace un año y medio la ascendieron al cargo que ocupa al retirarse.

Antes de ella se fueron la exdirectora de comunicación de la sala plena, Sagrario Urgel; el exjefe de recursos humanos, Rafael Veizaga; el ex director nacional administrativo, Guillermo Holters; la ex directora nacional del Sifde, Karina Herrera; el ex director nacional Jurídico, Jorge Fuentes, y la secretaria de Cámara, Miriam Obleas; Lizzet Sempértegui; la exjefa de la unidad de transparencia, Ilsen Arrieta y la exjefa de la unidad de género, Lucía Vargas. Es la tercera funcionaria informática que se va en la semana.

Fuente: eldeber.com.bo