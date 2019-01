Pablo Escobar está confiado en un buen debut en el Tigre

El nuevo entrenador de The Strongest resaltó la confianza que tiene en Raúl Castro, quien a partir de mañana lucirá el número diez en la espalda.

Pablo Escobar en conferencia de prensa esta mañana. Foto: Prensa The Strongest

Pablo Escobar, técnico de The Strongest, afirmó en rueda de prensa que está seguro que su equipo comenzará con el pie derecho el torneo Apertura. El Tigre recibirá este sàbado (19:30) a Aurora en duelo válido por la primera fecha del Apertura.

“Estoy tranquilo. La verdad que nervios no tengo, voy manejando el día a día muy bien y las respuestas que dan los jugadores son muy buenas, pero ya veremos cuando se acerque la hora del partido”, manifestó Escobar, que debutará en el banco del equipo de Achumani.

El timonel atigrado explicó que será raro observar el partido desde la pista atlética y no ingresar al campo de juego. “A lo mejor tengo ansiedad de poder ver en cancha lo que hemos trabajado, no va a ser fácil, también será difícil no poder ingresar al campo de juego.”, apuntó Escobar.

La camiseta con la 10 que él utilizó durante muchos años ahora pasará a manos de Castro, uno de los volantes más regulares del último tiempo en filas de The Strongest. “Todos tienen la misma responsabilidad, desde el 1 hasta el 30”, afirmó quitándole presión al nuevo conductor del Tigre.

Fuente: www.diez.bo