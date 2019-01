Pablo Quintanilla: “Ha sido una etapa estupenda para mí”

El piloto chileno terminó segundo en la tercera etapa y escaló al primer lugar de la clasificación general del rally.

EFE

El chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) aseguró que la tercera etapa del rally Dakar, entre San Juan de Marcona y Arequipa, en Perú, fue “estupenda” para él porque no solo terminó segundo, sino que pasó a ser el nuevo líder de la clasificación general de motos.



Quintanilla comentó que trató de ser cauto y bajar el ritmo cuando la ruta comenzó a tomar altura y complicarse a medida que se adentraba en la cordillera de los Andes, donde había “mucha neblina”.



“Decidí concentrarme al cien por cien en la navegación para ir cogiendo los puntos GPS y el camino correcto”, dijo Quintanilla sobre los distintos puntos ocultos que los pilotos deben encontrar para poder seguir la ruta.



“Después de repostar, me di cuenta de que estaba en cabeza y me concentré en mantener el ritmo y no perder la concentración en la navegación”, agregó.



Quintanilla terminó a solo quince segundos del francés Xavier De Soultrait (Yamaha), ganador de la etapa, y en la general tiene un ‘colchón’ de más de once minutos sobre el argentino Kevin Benavides (Honda), segundo de la general.



La etapa tenía una distancia de 798 kilómetros, de los que 331 eran cronometrados, y en los que había que pasar por cadenas de dunas próximas al océano Pacífico, para luego adentrarse a los Andes y llegar a Arequipa, ubicada a unos 2.300 metros de altitud.



En su recorrido, los pilotos pasaron por Duna Grande, la duna más alta de Perú y la segunda del mundo, ubicada cerca de Nasca, con 1.693 metros de altitud.



El Dakar 2019 es la primera edición del rally que se celebra en un único país, con diez etapas en Perú del 7 al 17 de enero en las que participan más de medio millar de competidores entre pilotos, copilotos, mecánicos que deben recorrer más de 5.000 kilómetros, entre ellos casi 3.000 cronometrados.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar