Paris Jackson ingresa en un centro por sus problemas mentales

Paris Jackson, en Los Ángeles, el pasado noviembre. CORDON PRESS

La hija de Micheal Jackson, que ya habló abiertamente de su batalla contra la depresión y la ansiedad, busca ayuda profesional “para reiniciar, realinear y priorizar su salud física y emocional”

Paris Jackson ha decidido ingresar en un centro para tratar sus problemas mentales. Según recogen los medios estadounidenses como People o E! News, la hija del fallecido Michael Jackson, de 20 años, está buscando ayuda profesional para abordar sus nuevos proyectos de manera sana y revitalizada. “Después de un ajetreado año de compromisos laborales que la han llevado por todo el mundo, Paris decidió que necesitaba tomarse un tiempo para reiniciar, realinear y priorizar su salud física y emocional”, ha dicho una fuente cercana a la hija del rey del pop. “Ella se registró en un centro de tratamiento para ayudar en su plan de bienestar y espera salir revitalizada y lista para abordar los nuevos y emocionantes proyectos que la esperan”, agregó.

En los últimos años, la actriz ha hablado abiertamente sobre su batalla contra la depresión y la ansiedad. En 2013, con 15 años, la modelo fue hospitalizada después de haber intentado suicidarse. Se había tragado el contenido de un bote de pastillas y se había hecho un corte en el brazo con un chuchillo de cocina. Poco después se supo que era víctima de bullying en el colegio. También se destapó que no era la primera vez que había intentado acabar con su vida, como ella misma confesó en 2017 en una entrevista con la revista Rolling Stone. “Fueron varias veces, solo una salió a la luz […]. Me odiaba a mí misma, tenía muy baja autoestima, pensaba que no podía hacer nada bien y que no merecía vivir”, explicó entonces.

“Yo estaba loca. Estaba pasando por muchas cosas siendo adolescente, mucha angustia. Y también tenía que lidiar con mi depresión y mi ansiedad sin ningún tipo de ayuda”, añadió. Con el intento de suicidio que se hizo público, Jackson admitió que fue un punto de inflexión y se convenció a sí misma para asistir a un centro interno y terapia.

Además de su depresión y sus adicciones, Jackson también confesó que había sido agredida sexualmente por “un completo extraño” mucho mayor que ella cuando era una adolescente. “No quiero dar demasiados detalles. Pero no fue una buena experiencia en absoluto, y fue muy difícil para mí y, en ese momento, no se lo conté a nadie “, dijo la hija de Michael Jackson a Rolling Stone.

Estos últimos dos años han sido muy intensos para la hija de Michael Jackson. Además de sus apariciones en alfombras rojas y los más cotizados desfiles de moda e importantes campañas publicitarias, la joven ha vivido el inicio de una carrera musical, su debut en Hollywood y la muerte de su abuelo Joe Jackson, a quien le dedico un emotivo post de despedida en Instagram.

Precisamente fue su inusual inactividad en las redes sociales lo que llamó la atención a sus seguidores, que empezaron a especular sobre su extraño estado cuando vieron que la estrella dejaba de compartir fotos en sus redes sociales a mediados de diciembre. La modelo y actriz, que es muy activa con las redes, acumula casi tres millones y medio de seguidores en Instagram, la misma plataforma donde ha hablado de su sexualidad respondiendo a las preguntas de algunos de sus fans. El pasado julio, la también cantante confirmó a una admiradora que se sentía atraída tanto por hombres como por mujeres, pero recalcó que no quería tener ninguna etiqueta. “Me encantan las personas. No me etiqueto, así que por favor no lo hagáis vosotros. ¡Gracias!”, dijo. Jackson estuvo saliendo durante un año con Michael Snoody y, más recientemente, se le ha relacionado con la modelo Cara Delavigne.