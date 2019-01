Primarias: Evo dice que la oposición no permite que sus militantes decidan

El jefe de Estado reprocha que se obstruya la participación en los comicios. Saluda la afluencia de los militantes del MAS a los recintos. Existe ausentismo en algunos puntos

Jesús Alanoca Paco @jesus_alanoca







Resalta la afluencia de militantes del MAS en los recintos de votación. El presidente Evo Morales señala que la oposición evita que sus militantes decidan sobre las candidaturas en las elecciones primarias, donde existen binomios únicos.

“La oposición bloquea la participación y no presenta ningún programa para debatir. Usa a sus militantes para inscribirse, pero les dicen que no voten porque no quieren que decidan. Como en el pasado, deben estar esperando que el BM (Banco Mundial) les mande programa. Nosotros sí tenemos propuesta” (sic), escribió en su cuenta en Twitter.

La máxima autoridad nacional, que sufragó en el Trópico de Cochabamba, calificó como “histórica” esta jornada, donde de forma inética tienen lugar los comicios primarios, con un costo de 27 millones de bolivianos.

“Antes solo las cúpulas elegían a los candidatos, ahora todos pueden elegir a los candidatos mediante su voto. Esperamos una participación democrática en toda Bolivia” (sic), agregó el jefe de Estado.

Remarcó que “comenzamos a democratizar a los partidos políticos con las primeras elecciones primarias de nuestra historia, hacemos revolución con el voto del pueblo. Saludamos a los militantes del MAS-IPSP por su movilización”.

A esta hora de la tarde comienzan a cerrar las mesas de sufragio y se prevé que a las 20:30 exista un reporte preliminar de los votos que recibieron cada una de las nueve organizaciones políticas en carrera.

Fuente: eldeber.com.bo