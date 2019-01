Quintana anticipa debate para ajustar el programa que el MAS ofrecerá al país

La autoridad votó este domingo en el colegio Amor de Dios del barrio de Sopocachi de La Paz para ratificar la candidatura del presidente Evo Morales, quien junto Álvaro García Linera, buscará ser reelegido en octubre para un cuarto periodo consecutivo de cinco años.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, emitió su voto en la unidad educativa Amor de Dios, en el marco de las Elecciones Primarias. Foto: Bolivia tv





El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, anticipó este domingo que el Movimiento Al Socialismo (MAS) estará abierto a debatir con sus bases y otros sectores las iniciativas que permitan ajustar el programa que será presentado al país en la campaña electoral de este año.

“Tenemos un gran programa de transformación del Estado Plurinacional y hay unos pilares que son fundamentales y si hay otros que surgen, por la necesidad de la realidad social, política y económica del país; por el contexto regional o por el contexto mundial, lo vamos a discutir y lo vamos a poner en debate”, declaró luego de emitir su voto.

Quintana señaló que tras las elecciones primarias, el MAS trabajará “intensamente” en la recolección de propuestas. “Se trata de un gran debate político, ideológico y de ahí saldrán las líneas programáticas para enfrentar las campaña”, remarcó.

“Hay que recoger las iniciativas, no solo del Movimiento Al Socialismo o de los movimientos sociales, sino también de otros sectores, de los empresarios, de profesionales, de instituciones académicas, de universidades. El MAS es una fuerza inclusiva y participativa; no necesariamente porque uno no pertenece a la fuerza política no va a poder contribuir o enriquecer la formulación programática”, remarcó.



La Razón Digital / Mauricio Quiroz / La Paz (27/01/2019)