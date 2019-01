Quintana llama a las primarias: “el mayor soberano de la democracia es el voto del pueblo”

El ministro de Presidencia convocó a la población a participar de las inéditas elecciones este domingo y dijo que las agrupaciones y partidos políticos que llamaron a no votar están dañando la democracia.

El flamante ministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana convocó ayer a la población, a participar de las inéditas primarias que se realizarán este domingo, afirmando que “el mayor soberano de la democracia es el voto del pueblo” y “que los bolivianos y bolivianas nos gusta votar”.



Expresó que estas elecciones se sostienen en la ley y en el papel fundamental del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Convocar a todos los ciudadanos y ciudadanas que se han inscrito en alguna fuerza política a que participen de esta jornada democrática, electoral que está sostenida en una ley y que está administrada por un órgano fundamental del Estado Plurinacional y a los bolivianos y bolivianas nos gusta votar, nos gustaría votar porque sabemos que el voto es el soberano, el mayor soberano de la democracia es el voto del pueblo”, afirmó la autoridad.

Enfatizó en que el hecho de realizar por primera vez en la historia comicios con estas características contribuye mucho más a la democracia.

“Invitamos a que participen de esta jornada que además es inédita, recién estamos aprendiendo a aplicar mecanismos de primarias, antes no había y esto ayuda a fortalecer la democracia ampliarla a extenderla así que los ciudadanos disfruten de este día para que puedan fortalecer el espíritu de participación democrática”.

Las declaraciones del ministro de la Presidencia fueron vertidas en un contexto preelectoral donde agrupaciones ciudadanas tomaron como bandera los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2016 (21F) en oposición a una nueva repostulación del presidente Evo Morales, algunas de las cuales como los demócratas llamaron a sus militantes a no participar de estos comicios.

Al respecto Quintana afirmó que estas “fuerzas políticas” están dañando la democracia, al pedir a la población que no participe y que lo hacen con la intención de que no “verifiquen cual es su musculatura política”.

“A quienes se debilitan son a las propias fuerza políticas que están convocando a no votar quienes se debilitan aquellos que no quieren que se verifique cual es su musculatura política ellos se debilitan lo partidos caso no tienen la responsabilidad de fortalecer la democracia, menudo daño el que le hacen a la democracia cuando invitan a no participar”.

Retó a los opositores a hacer lo mismo en las elecciones de octubre, “ yo quisiera ver si van a hacer ese mismo ejercicio en octubre, a no votar en octubre si es un acto electoral, una jornada electoral porque tendrían que los ciudadanos su propia militancia vayan a votar están cercenando están induciendo al cercenamiento de sus propios derechos constitucionales de sus militantes que terrible esto, que terrible para esas fuerzas políticas”.

