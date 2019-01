Rafael Quispe: “soy un verdadero indígena y no me ofenden dichos de diputado brasileño”

El diputado opositor Rafael Quispe dijo que quienes se sienten ofendidos son políticos del oficialista MAS, que a su criterio están socapando a un gobierno que es “falso indígena”.



Quispe dice que no le ofenden dichos de diputado brasileño

Asegura que es un verdadero indígena

Rafael Quispe este lunes. Foto: ERBOL.

El diputado Rafael Quispe aseveró este lunes que no le ofenden las declaraciones del diputado estatal brasileño Rodrigo Amorim, debido a que se considera un verdadero indígena.

“A quien le gusten los indios, que se vaya a Bolivia, que además de ser comunista, sigue presidida por un indio”, dijo Amorim, quien es diputado estatal de Río de Janeiro por el partido del gobernante Jair Bolsonaro.

Quispe dijo que quienes se sienten ofendidos son políticos del MAS, que a su criterio están socapando a un gobierno que es “falso indígena”.

Señaló que si el Gobierno se siente ofendido con esas declaraciones, debería hacer un reclamo mediante la Cancillería, pero él particularmente no se siente afectado.

“Al que le caiga el guante que se lo chante, porque no soy falso indígena. Yo soy originario de verdad, voy a mi campo, no golpeó a mi mujer, he ido al cuartel, he prestado mi servicio militar, no he mentido al pueblo, no he dicho que soy licenciado, he estudiado, por lo tanto no me considero ofendido. El que se siente ofendido es el gobierno que es falso indígena”, manifestó.

El opositor criticó al Gobierno y además calificó de “doble moral” al MAS, que por un lado tilda de derechista a Bolsonaro, pero por otro el presidente Morales llama “hermano” al nuevo mandatario brasileño.

Erbol / La Paz