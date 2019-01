Real Potosí suma a Ortega, García y Rivera

El ariete viene de Always Ready, mientras que García estuvo en San José. El volante de contención llega procedente de Universitario. Ochoaizpur tiene más gente para la pretemporada.

Real Potosí sigue sumando gente y oficializó la vinculación de ex volante de contención de Universitario, Edwin Rivera, el ex zaguero de San José Ignacio García y el delantero de Always Ready, Dimar Ortega, que reforzaran al plantel en la temporada 2019. Ambos jugadores se sumaron al defensor Carlos Tordoya y al delantero argentino Juan Vogliotti.

El técnico Fernando Ochoaizpur sigue sumando gente para la pretemporada que arrancó el día de ayer lunes. El argentino se encuentra preocupado por la demora en la llegada de jugadores para comenzar con todo el trabajo físico con miras al debut del torneo Apertura.

Rivera viene a ser una alternativa para la zona de marca de los lilas que no renovaron con su capitán, Herman Solís. El chuquisaqueño tuvo poco rodaje en Universitario y esta gestión espera demostrar todo su potencial que lo destacaron en San José y Blooming.

Para el ataque, los lilas contarán con Ortega que estuvo en el equipo millonario cedido por The Strongest de La Paz. El jugador espera hacer sus armas como atacante en el lila y llenar el espacio dejado por Fernando Adrián.

Por su lado, García no tuvo rodaje el segundo semestre con San José pero se recuperó de la lesión en los meniscos de la rodilla izquierda. El jugador es un aporte para la defensa y la zona media.

Los lilas irán sumando más jugadores después de cerrar las negociaciones y firmar los contratos. En carpeta está el argentino Damian Lizio que podría reforzar al lila.

