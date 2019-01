Román y Freitas, las exfiguras que están con un pie fuera

Los uruguayos, que en su momento fueron la sensación en el equipo albiverde, no están en los planes del nuevo cuerpo técnico. El club busca una solución porque tienen contrato vigente con la institución refinera.

Gery Zurita

De ser muy queridos por la hinchada y por la dirigencia, los uruguayos Marcel Román y Maximiliano Freitas quedaron en un segundo plano y, es más, no están en los planes para esta temporada, por lo que es casi un hecho que su futuro está en otra parte.

Lo mismo pasa con el argentino Patricio Vidal, mientras que el paraguayo Pablo Zeballos, que se recupera de una lesión en su país, no sabe nada concreto sobre su continuidad. Lo cierto es que los cuatro tienen contrato. Por ahora, el objetivo de la dirigencia y del nuevo cuerpo técnico es armar un plantel competitivo para pelear el título en 2019 y por eso ya llegaron 10 refuerzos.

En su momento, los charrúas fueron figuras e ídolos de los refineros, fue así que el club hizo un esfuerzo económico importante para quedarse con los derechos federativos de ambos, por lo que se les hizo contratos largos, ya que se los tomó como una inversión.

Pero todo cambió tras la mala campaña del año pasado, ahora no son prioridad, aunque el club debe resolver su situación.

La ausencia de Román y Freitas el primer día que se marcó para el inicio de los trabajos (el miércoles pasado, 2 de enero) no fue la causa para que no sean tomados en cuenta, ya que ese tema solo es una cuestión de forma, porque el fondo es que ambos no están en los planes del nuevo DT, así lo hizo saber la dirigencia.

Es más, Vidal se presentó desde el inicio y tampoco está en el grupo de futbolistas que eligió Soria para comenzar la concentración cerrada desde este domingo en Casa Campo.

El caso de Zeballos no está del todo definido, pues el atacante se encuentra en Asunción, donde se recupera de una lesión, y desde allá informó que pidió un permiso de algunos días para terminar el tratamiento. Sin embargo, el goleador del equipo en el Clausura no es prioridad y puede seguir el mismo camino de Román, Freitas y Vidal.

Ayer, Soria dirigió un trabajo técnico con balón con mucha intensidad con los jugadores que son parte de su nuevo proyecto, el resto de los futbolistas quedó al margen realizando otro tipo de labor física en un sector de la cancha, en la sede de San Antonio.

Los jugadores charrúas no quisieron referirse al tema y prefirieron el silencio para no generar más polémica, mientras esperan una solución porque todavía tienen un vínculo formal con la institución albiverde.

Fuente: diez.bo