Sandoval denuncia que el TSE no consideró enviar a la Fiscalía el caso de la encuesta a favor de Evo

Dunial Sandoval, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que hoy renunció a su cargo, denunció el miércoles que propuso que la denuncia respecto a la publicación de una encuesta que favorece a Evo Morales sea remitida a la Fiscalía porque su difusión está prohibida por la Ley de Régimen Electoral, pero la propuesta no fue considerada en sala plena del Órgano Electoral.

En su carta de renuncia, presentada a la Asamblea Legislativa Plurinacional, también denuncia que su propuesta de no realizar las primarias tampoco mereció consideración del Órgano Electoral.

“En diciembre de 2018 propuse a la sala plena del TSE enviar una iniciativa legislativa a la ALP para la promulgación de una ley complementaria que suspenda la realización de las elecciones primarias. Recientemente, solicité que se envié al Ministerio Público los casos de publicaciones de encuestas por parte de servidores públicos, en cumplimiento de la Ley de Régimen Electoral (Ley 026, Art. 135 sobre prohibiciones para la difusión de estudios de opinión en materia electoral). Ninguno de los dos asuntos fue analizado en sala plena del TSE”, señala parte de la misiva presentada el miércoles al Legislativo.

La polémica encuesta fue publicada el 16 de diciembre y fue denunciada por un diputado de Unidad Demócrata, que pidió al TSE quitar la personería jurídica al Movimiento al Socialismo.

La exministra de Comunicación, Gisela López, admitió que la encuesta fue publicada por el Gobierno, pero aseguró que ello no violaba ninguna ley electoral o de otra índole.

Semanas después, el TSE se declaró incompetente para tratar el tema.

“La sala plena del Tribunal Supremo Electoral no tiene competencia para pronunciarse ante denuncias sobre estudios de opinión que no estén vinculados con el proceso de elecciones primarias, por tanto, no corresponde realizar la fiscalización sobre lo planteado en la denuncia”, señaló el TSE en esa oportunidad.

Oxígeno / La Paz