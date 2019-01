Se reían de ella por estar gorda: su carta de respuesta es genial

Foto: Facebook.

Shelly Proebstel, una mujer neozelandesa con sobrepeso, está harta de todas estas lecciones y ‘leyes’ que la gente de su alrededor piensa y predica como si fuera lo correcto y único que se pudiera hacer. Se piensa que la mayoría ya ha superado la ridícula idea de que necesitas tener un determinado cuerpo para poder ponerte bikini al irte de vacaciones y darte un baño en el mar. Pero parece ser que no.

Esta joven tuvo que soportar las risas de varios jóvenes mientras la señalaban y se mofaban por su traje de baño. En lugar de esconderse, respondió con una poderosa carta dirigida a todos los hombres y personas que piensen así, explicando por qué su reacción está fuera de lugar. Su relato ha sido compartido por más de 15600 personas y tiene casi 8000 comentarios.

“Que os den”

“A los chicos que me señalaron, me apuntaron con el dedo y se rieron cuando me quité el pareo hoy en la playa de Mount Maunganui, enseñando mi bikini al mundo, solo quiero decirles (disculpad mi lenguaje) que os jodan“, empieza su carta. “Por idiotas como vosotros hay gente que es increíblemente insegura consigo misma y su imagen corporal”, continúa.

Padres, eduquen a sus hijos. Enséñenles a valorar a las personas por su interior y no por su aspecto físico. Es algo básico

“Gracias a vuestro pensamiento, sobre cuando os dirigís a las mujeres, hay personas que no se sienten seguras o cómodas para salir vestidas como quieren a la calle mostrando su tripa si les apetece. Comentarios o risas como las vuestras hacen que haya gente que pase hambre o se ponga enferma intentando mantener una figura modelo”, explica.

“Muchos tienen miedo a llevar manga corta y se ponen cosas largas todo el año para no mostrar sus brazos. La anorexia, bulimia y otro tipo de enfermedades surgen de gente mala como vosotros. Otros no son tan fuertes y acaban suicidándose. Podría seguir así durante horas y aunque no sois responsables del todo, tenéis mucha parte de culpa y responsabilidad. Debéis asumirla”, añade.

Hay que educar

“La próxima vez que veas a alguien como yo en la playa y vaya en bikini o como quiera, antes de reírte piensa en lo que puede ocurrir y en el daño que puedes hacer porque no todos los hombres, mujeres, jóvenes y mayores que tienen sobrepeso tienen la confianza o resistencia que yo. Basta. No voy a mentiros, hubo una pequeña porción de segundo en la que pensé no ponérmelo, pero luego recordé por todo lo que he pasado en este viaje, levanté la cabeza e hice lo que yo quería con orgullo”, continúa.

Por idiotas como vosotros hay gente que es increíblemente insegura consigo misma y su imagen corporal

“Padres, les insto a que eduquen a sus hijos. Todos los cuerpos son bonitos. Enséñenlos a no mirar con descaro a alguien que tenga tripa porque no estén acostumbrados a verlo en la televisión o en la sociedad. Que miren a los ojos y a la cara, que sean amables con cualquiera independientemente de su aspecto. Que aprendan a aceptar a una persona por lo que es en su interior. Es el cambio positivo que necesitamos para que dentro de unos años estas cosas no pasen”, concluye su carta.

Muy sorprendida por la viralidad de su comentario, Shelly agradeció en su perfil de Facebook ‘Calva y guapa’, “la respuesta tan abrumadora hacia su post”. “Me alegra que el mensaje haya llegado a tanta gente y aunque hay respuestas humillantes, predominan las positivas. Siempre hay ‘haters’, es algo que desafortunadamente no se puede cambiar, pero quiero que sepan que todos esos malos comentarios solo me hacen ser más fuerte. No me avergüenzo de ser quien soy”, dice en el post mientra explica toda su rutina diaria.

Fuente: elconfidencial.com