Señalan a vocal Cruz, la delegada de Evo, como la más influyente en el TSE y esta lo niega

La oposición afirma que es Lucy Cruz Villca la que maneja los hilos del TSE. “De acuerdo con lo que se sabe, la que realmente maneja el Tribunal (Supremo Electoral) es la delegada presidencial, que cuenta con la confianza del presidente Morales”, dijo ayer el senador Arturo Murillo y añadió que con ese manejo se cae el discurso de discriminación que esgrimió la presidenta del ente electoral, Eugenia Choque.

Señalan a vocal Cruz como la más influyente en el TSE y esta lo niega

Las fuentes del TSE dijeron que al menos tres de las nuevas contrataciones fueron por recomendación suya. Juan Carlos Trujillo, exejecutivo de la COB y trabajador de Huanuni, afirmó que ellos no la conocieron.



Lucy Cruz Villca (der). Voces del TSE aseguran que tiene mucha influencia sobre Choque, la presidenta





Todos los delegados presidenciales ante la ex Corte Nacional Electoral (CNE) y el ahora Tribunal Supremo Electoral (TSE) ocuparon la presidencia y administraron procesos electorales. Después de 13 años de Gobierno de Evo Morales, la delegada presidencial, Lucy Cruz Villca, no ocupa el máximo cargo, pero la señalan como la persona que maneja los hilos dentro de la institución. Así lo aseguraron funcionarios y autoridades en la vieja casona que era la residencia del embajador de EEUU y que fue vendida al Estado para que ahí funcionen las oficinas del máximo tribunal electoral del país.

Lucy Cruz habría definido la contratación de al menos tres de los últimos funcionarios que ingresaron a trabajar en el ente. A través de un cuestionario, la vocal respondió a las observaciones y dijo que todos los vocales “son parte de un cuerpo colegiado y las decisiones que se toman son por mayoría de los miembros de la Sala Plena de este Tribunal. Las opiniones de todos los miembros pesan igual que la de cualquier otro vocal del TSE”. En consonancia con esta respuesta, la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, dijo que las 12 contrataciones nuevas que se realizaron fueron autorizadas por sala plena, es decir, todos los vocales presentes.

Respecto de las contrataciones, Cruz señaló que las decisiones se analizan en la Sala Plena, cada uno de los vocales da su opinión; en este caso se llegó al consenso de promocionar a profesionales que trabajaban en el TSE. “La más política de los siete”, así fue definida la vocal Cruz, a quien señalan como la máxima voz en el reglamento de la Ley de Organizaciones Políticas y que luego fue aprobada ante la protesta de los partidos políticos. Cuando se le consultó si es cierto que tuvo apoyo de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa para ser designada, ella lo negó: “Esa información no es verdadera. Desde muy joven me dedique a trabajar y nunca tuve tiempo para la vida política, ni actividad sindical; por lo que no tuve ni tengo nexo con ninguna organización política o sindical. Ahora, afirman, la actual presidenta escucha los planteamientos que realiza la vocal Cruz sobre los temas que se debaten.

Defensa y ataque

Quien sí comentó el tema fue su colega cochabambino Efraín Chambi. “Es una aseveración muy temeraria. Los medios de comunicación deben colaborarnos y debo decirle que en nuestro Estado hay independencia de órganos. El TSE se maneja en el marco de su normativa vigente interna y debe cumplir su función sin injerencias. Mientras lo haga, creo que no se debería hacer ese tipo de apreciaciones temerarias, que no pasan de la presunción, y están alejadas de la verdad.

En Oruro

Pero la vocal Lucy Cruz, que es abogada inscrita en el Registro Público de Abogados (RPA), extrañamente no ejerció su cargo en esa ciudad; en un recorrido que se hizo por los estudios jurídicos y los tribunales orureños se evidenció que estos profesionales no la conocen y aseguran que nunca la vieron en trámites. “Aquí todos nos conocemos”, aseguró un abogado que atiende a sus clientes en la calle Adolfo Mier, donde se concentran los estudios jurídicos.

En la hoja de vida que presenta la vocal y que está publicado en la página de internet del TSE, señala que fue “asesora legal de la empresa minera Huanuni (2007-2010)”, luego también señala que fue asesora en la Dirección Administrativa Financiera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (2012-2014), pero los trabajadores de la empresa Huanuni no la recuerdan.

Las versiones dicen que recibió un fuerte espaldarazo del ex dirigente minero y exejecutivo de la COB Juan Carlos Trujillo, quien habría avalado su designación en 2015. EL DEBER se contactó con el exdirigente y negó conocer a Cruz y también negó que la hubiera visto en Huanuni -Trujillo proviene de ese centro minero-. “Tal vez tenía contrato con la gerencia, pero nosotros no la conocimos”, dijo. La vocal explicó que cuenta con el respaldo documental de su hoja de vida que está publicada y dice que nunca hizo vida sindical

EL DEBER / La Paz