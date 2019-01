Son militares, no bolivianos

Richard Arispe Carrasco

El común de la población rechaza el anuncio del presidente Evo Morales, de impulsar la jubilación forzosa de quienes ya cumplieron con la edad para ese propósito, porque las bajas rentas que percibirá no alcanzarán si se retiran.

Los militares son los únicos que no se quejan de sus jubilaciones porque reciben el 100% de su último salario en actividad. Dicen defender la Patria y a su población, hablan de decoro, pero son otro grupo de privilegiados con aval del gobierno.

El gobierno nacional dice que todos somos iguales ante la ley; pero la ley no es para los militares.

La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas en su artículo 115 señala: “El personal militar pasará al Servicio Pasivo con todos los haberes, bonos, beneficios y asignaciones alimentarias, excepto los derechos propios del Servicio Activo. Las rentas por seguro de vejez, de ninguna manera deberán ser inferiores al haber que perciben los del Servicio Activo. Los incrementos a los haberes del Servicio Activo serán aplicados en los mismos porcentajes para el personal del Servicio Pasivo”.

Para el resto de los comunes está la Ley 065 de Pensiones entre los requisitos para jubilarse, que la persona podrá pasar a retiro independientemente de su edad, siempre y cuando no haya realizado aportes al Sistema de Reparto y pueda financiar con el saldo acumulado en su cuenta personal previsional una pensión igual o superior al 60% de su Referente Salarial de Vejez. Muchos alcanzan apenas al 30% del salario. Por ello muchos jubilados siguen trabajando porque las rentas no alcanzan. Existe otro gran porcentaje de la población que jamás logró aportar y por tanto, pese a las promesas del gobierno de jubilación solidaria digna, no recibirá nada.

¿Por qué los militares pueden recibir todo y miles de bolivianos no recibirán nada? La respuesta es clara, vivimos en un país con intereses políticos y económicos. El MAS y los militares lo saben y por tanto, aplicarán esos intereses sin remordimientos y sin ruborizarse. Ambos precautelan sus propios intereses y como se necesitan mutuamente, no tienen escrúpulos de ponerse poncho y cuidarse las espaldas, mientras el dinero de todos los bolivianos siga llegando en bonos, regalos y dádivas.

Fuente: Facebook Richard Arispe Carrasco