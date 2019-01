Sophie Turner llama imbécil a Piers Morgan por mofarse de las enfermedades mentales

La actriz de ‘Juego de Tronos’ no está dispuesta a que el presentador invisibilice un problema que afecta al año a 1 de cada 4 personas en Gran Bretaña.

A pesar de que la generación millennial ha levantado muchas suspicacias entre los adultos, lo cierto es que las nuevas generaciones (esta y la Generación Z) son expertas en visibilizar algunos problemas que, hasta el momento, estaban tan presentes como ahora, pero nadie se atrevía a hablar sobre ellos. Hace unas horas, el veterano presentador Piers Morgan retuiteó un artículo del Sun Times en el que se citaban las palabras de la actriz británica, Beverley Callard, conocida por sus apariciones en Emmerdale y Coronation Street. “Las enfermedades mentales son muy duras y resulta muy difícil pedir ayuda. Creo que estamos eliminando el estigma… Pero tenemos que tener cuidado para que las enfermedades mentales no se conviertan en un… bolso de Gucci”. Pero Morgan aprovechó para sacar de contexto sus declaraciones y compartió el tweet de la publicación que rezaba así. “Beverley Callard dice que las celebridades intentan convertir sus problemas mentales en algo ‘cool’. Y el presentador apostilló. “Van a ponerla a parir por decir algo así, pero es 100% real”, escribió. Solo hace falta comparar la traducción que hace la publicación de las palabras de Callard para darse cuenta de que no es exactamente eso lo que quiso decir la actriz. Y Sophie Turner se lo dejó claro a Morgan, por si le quedase alguna duda. “O quizás ahora tienen una plataforma para hablar sobre ello y para deshacerse del estigma de la enfermedad mental que afecta a 1 de cada 4 personas en Gran Bretaña al año. Pero, por favor, sigue así y devuélvelas al silencio. Imbécil”, escribió la actriz que interpreta a Sansa Stark en Juego de Tronos.

Or maybe they have a platform to speak out about it and help get rid of the stigma of mental illness which affects 1 in 4 people in UK per year. But please go ahead and shun them back into silence. Twat. https://t.co/mvddYPjcht — Sophie Turner (@SophieT) 9 de enero de 2019

Después de la réplica, Morgan volvió a la carga. “Sophie, por favor, no abuses. Es dañino para mi salud mental. Gracias”.

Esta no es la primera vez que Turner se pronuncia a favor de la visibilidad de la salud mental. En octubre, con motivo del Día de la Salud Mental, escribió: “Entiendo vuestro dolor. Creedme, de verdad. He visto a gente salir de momentos muy negros de su vida para empezar a vivir una existencia feliz y enriquecedora. Vosotros también podéis hacerlo. Creo en vosotros. No sois una carga. NUNCA seréis una carga”, apostilló la actriz.

#WorldMentalHealthDay I understand your pain. Trust me, I do. I’ve seen people go from the darkest moments in their lives to living a happy, fulfilling life. You can do it too. I believe in you. You are not a burden. You will NEVER BE a burden. — Sophie Turner (@SophieT) 10 de octubre de 2018

Fuente: revistavanityfair.es