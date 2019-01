Toby Price tras el triunfo: “La alegría es más fuerte que el dolor”

El piloto australiano se quedó con la competencia en la categoría motos y se mostró muy satisfecho por lo logrado a pesar de su lesión en la muñeca.

EFE

El australiano Toby Price (KTM), que ganó este jueves su segundo Dakar en motos, aseguró que la alegría de su triunfo es más fuerte que el dolor que ha enfrentado durante todo el rally, donde prácticamente ha pilotado con una sola mano, pues la otra la llevaba lesionada desde antes de iniciar la carrera.



“La muñeca me duele como si cinco personas me clavaran un cuchillo simultáneamente. No es nada agradable, pero al final, con la victoria, seguro que se me va el dolor. La alegría es más fuerte que el dolor”, comentó Price.



El australiano, que ya había ganado el Dakar anteriormente en 2016, afirmó que todavía no se cree que haya podido ganar nuevamente el rally más duro del mundo con únicamente una etapa ganada, que además fue la última, disputada este jueves en Pisco (Perú) con 112 kilómetros cronometrados.



En esta etapa Price debía defender una ventaja de un minuto y dos segundos sobre el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), pero este sufrió una caída que le quitó las opciones de poder arrebatar la victoria al australiano.



“Este Dakar ha sido de locos. Es una locura pensar hemos ganado el Dakar, sin ninguna victoria de etapa hasta hoy. Estoy que no me lo creo”, aseveró Price.



“Han sido diez días muy largos. El dolor y la tortura de la muñeca han merecido la pena. Pensaba que solo podría hacer dos etapas y luego tendría que dejar el rally, pero he recibido mucho apoyo de Australia y no me he rendido”, continuó.



La victoria de Price es la decimoctava consecutiva de la marca austríaca KTM en el Dakar, que en esta ocasión ha copado el podio de la categoría de motos, con el austríaco Matthias Walkner en segundo lugar y el británico Sam Sunderland en tercera posición.



El Dakar 2019 fue la primera edición del rally que se disputó de principio a fin en un único país, con diez etapas sobre el desierto peruano del 7 al 17 de enero y un recorrido de más de 5.000 kilómetros, de los que casi 3.000 eran cronometrados.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar