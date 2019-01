Un ‘youtuber’ simuló su desaparición y tuvo que disculparse con la Policía

El caso sucedió en La Paz. La foto del joven apareció con un panfleto con el rótulo de “desaparecido”. La División Contra la Trata y Tráfico de Personas movilizó a su personal para dar con su paradero

Jesús Alanoca Paco @jesus_alanoca







No fue su mejor idea. Cristian Aruquipa Miranda, ‘youtuber’, fingió su desaparición y tuvo que pedir disculpas públicas a la Policía, que mediante su División Contra la Trata y Tráfico de Personas movilizó a su personal para dar con su paradero, descubriendo que todo se trataba de una estrategia para intentar ser más popular.

“Quiero felicitar el trabajo de la Policía y quiero pedir disculpas públicas porque creo que fue una mala estrategia de marketing. No es que haya desaparecido, estaba trabajando duro. Me salió mal la estrategia, el trabajo es indudable de la Policía, se han contactado con mi entorno. Quería llegar a más gente. Considero que está mal, he tenido un mal asesoramiento“, dijo el joven en conferencia de prensa en dependencias de la institución del orden.

El muchacho explicó que sí estaba extraviado, pero de los medios de comunicación y que ese panfleto con su imagen y el rótulo de “desaparecido”. “Está claro, era cuestión de leer bien la publicación, no han verificado y decía que me extrañaban porque hacía radio y me había perdido de los medios. Mis familiares sabían, porque he desaparecido de los medios, solo fue malinterpretado”, intentó justificarse.

La jefa de la división policial de búsqueda de personas, Gaby Coca, deploró la actitud del también radialista, señalando que se movilizó personal y se empleó tiempo, que hubiese sido destinado a otros casos, para comprobar la farsa.

“Evidentemente, dentro de la labor de monitoreo se detectó la desaparición de una persona, se lo identificó y después se detectó que había simulado su desaparición. No se puede jugar ni por broma ni por chiste ni por querer ganar fama con este tipo de hechos, se está derivando los antecedentes al Ministerio Público”, explicó.

Conferencia de prensa: (Casi al final se hace mención al caso del ‘youtuber‘)

