Una investigación destapó el abuso sexual de sacerdotes a monjas durante décadas en la India

Las hermanas, a veces por vergüenza, otras por dolor, o miedo a que las tachen de mentirosas, no denuncian los casos de acoso y ataques sexuales que soportan durante años, que quedan impunes. No se comentan; no se confiesan; no se reportan. Y así, sus testimonios quedan ahogados intramuros, entre las paredes de la Iglesia; y del convento; y del centro escolar; y de la institución católica en la que residen.