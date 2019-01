Unas 300 pymes se inscriben para ser parte del 15% del segundo aguinaldo

Alimentos y bebidas, los productos con mayor demanda. Los beneficiarios que más usan la billetera electrónica corresponden al sector público. Conamype espera duplicar la presencia de sus afiliados

Juan Carlos Salinas Cortez

Con el objetivo de llegar a las 600 mypes y poder ofrecer la producción nacional, desde la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) de Bolivia informaron que hasta ayer 300 microempresas se registraron para ofertar sus productos a los trabajadores que destinen el 15% del segundo aguinaldo en compras de insumos nacionales.

Elvis Mamani, secretario de relaciones de Conamype, sostuvo que mañana se hará el lanzamiento de una feria que abrirá el sábado para que todos los funcionarios públicos y del sector privado puedan hacer efectivo ese 15% que está destinado para el producto nacional.

Cabe recordar que para ofrecer los productos nacionales y ser tomados en cuenta por el Gobierno, los pequeños empresarios deben abrir una cuenta corriente en el Banco Unión, presentar su Número de Identificación Tributaria (NIT) y registrar los productos que ofertarán, además del precio referencial. El registro se hará hasta marzo.

“Uno de los requisitos principales ha sido el NIT, pero nosotros estamos hablando y están sacando el NIT simplificado para que los compañeros puedan ser partícipes de la feria”, explicó Mamani.

Los pequeños empresarios registrados serán capacitados en el uso de la “billetera móvil”, modo de venta implementado por el Gobierno para disponer del 15% del segundo aguinaldo de los trabajadores.

Al respecto, el presidente de la Federación de la Micro y Pequeña Empresa de Santa Cruz (Fedemype), Juan Carlos Vargas, sostuvo que las mypes afiliadas a la entidad informaron que en los primeros días de venta los productos que más demanda tienen son los que están relacionados con las bebidas y los alimentos.

Vargas precisó que buscan que sean 600 las mypes autorizadas para ofrecer su producción, por lo que están realizando distintas reuniones explicando a sus afiliados los requisitos que deben presentar ante Pro Bolivia.

Acción legal de la COB

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, manifestó que se prevé presentar un amparo constitucional, para hacer prevalecer los derechos adquiridos en el pago del segundo aguinaldo, luego del análisis jurídico que se realice de la última normativa para 2018.“Antes del amparo, estamos haciendo una evaluación jurídica para ver si corresponde y no equivocarnos. Estamos buscando antecedentes de lo que se emitió en el primer y el segundo decreto, que se vuelve jurisprudencia para nosotros. A partir de esos pagos, se vuelve una conquista social y un derecho adquirido. Creemos que esos son los antecedentes importantes porque en esas gestiones, no se pagó en especie ni en plazos ni hubo topes límites”, dijo Huarachi.Reconoció que en 2015 hubo algunos plazos para el pago del segundo aguinaldo, pero que fueron un mal antecedente porque hubo algunos incumplimientos de parte de los empleadores a sus trabajadores. Huarachi dijo que no sabe aún hasta cuándo realizarán el análisis.

En detalle

Billetera móvilEn la página de la Agetic se indican los pasos que deben seguir los beneficiarios, a los que sus empresas ya los registraron, para realizar las compras.

FeriasEl Ministerio de Desarrollo Productivo explicó que en La Paz hay una feria exclusiva para disponer del 15%.

PlazosDesde el Ministerio de Trabajo remarcaron que hasta diciembre se podrá usar el 15%.

