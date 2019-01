“Vice”: mentiras y negociados de Dick Cheney, el vicepresidente más poderoso de la historia de EEUU

Rumsfeld tiene su película imperdible, un documental del celebrado Errol Morris (uno de esos documentalistas que dejan hablar a sus entrevistados y no los interrumpe cuando se equivocan): The Unknown Known (2013).

Vice, la película de Adam McKay que se mete con la carrera política de Dick Cheney (entrelazada con la de Rumsfeld), juega desde el título con la coincidencia en el nombre del cargo (vice, como vicepresidente) y el juicio moral (“vice” también significa vicio).