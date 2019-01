Violación grupal: Madre reitera inocencia de su hijo y dice que las drogas “desataron toda esa desgracia”

La madre de uno de los cuatro acusados de la presunta violación grupal en Santa Cruz considera que esta situación se pudo evitar si el trabajador de la discoteca hubiera llamado a la Policía cuando se percató de que los muchachos se estaban drogando.



El caso se registró el pasado viernes 14 de diciembre. Foto Rolando Villegas

Eliane Saavedra, madre de uno de los cuatro jóvenes investigados por la presunta violación grupal, junto a su abogado Yoadel Bravo, esta mañana en Unitel, informaron que mañana se realizará la audiencia para resolver el pedido de cesación a la detención preventiva de su hijo Carlos Alejandro Saavedra Saavedra.

Saavedra dijo que junto a su defensa rechazaron ir al juicio abreviado porque están seguros de la inocencia de su hijo. “¿Cuál fue el error de los seis muchachos?, a mí se me cayó el mundo cuando mi hijo me dijo que habían fumado marihuana, yo no lo sabía” dijo la madre y apuntó contra el empleado de esa discoteca “debería haber llamado a la Policía, ¿acaso es legal que consuman droga la juventud?, eso ha desatado toda esta desgracia, el que los chicos consuman droga“, agregó Saavedra en la entrevista.

Te puede interesar: Caso violación grupal: recepcionista relató cómo sacaron a la joven del motel

Según la mujer, los otros muchachos le dijeron que para que nadie los moleste se reúnen en moteles para consumir droga. “Si van a una plaza la Policía los agarra, en una casa no lo pueden hacer, entonces en el lugar donde ellos pueden estar tranquilos para hacer esa barbaridad de drogarse es en los moteles, eso es lo que ellos dijeron”, añadió.

En contexto

El caso de supuesta violación grupal se remite al 14 de diciembre, cuando el grupo de muchachos junto a la víctima se encontraban en un boliche y fueron desalojados del lugar tras ser sorprendidos consumiendo drogas en el interior y luego se dirigieron a un motel de la capital cruceña.

Luego se fueron a un motel por horas, donde según la investigación se produjo la violación. Más tarde, la víctima comenzó a convulsionar y recibió ayuda del personal de hotel para llegar a un centro médico donde estuvo hospitalizada y le diagnosticaron lesiones que la Fiscalía atribuyó a “violación agravada” y golpes.

Cuatro de los cinco acusados fueron traslado a la cárcel de Palmasola de forma preventiva y uno, menor de edad, está en un hogar.

La madre de la víctima, en entrevista con EL DEBER, denunció que presiones para obstruir la investigación y pidió la mediación del presidente Evo Morales para que se haga justicia.

Mañana y el jueves, el juzgado Noveno Cautelar fijó audiencia para resolver el pedido de cesación a la detención preventiva de los imputados Carlos Alejandro Saavedra Saavedra, José Antonio Rosales Franco y Alejandro Castro Pinto.

La madre de la víctima en entrevista con EL DEBER:

Madre de la víctima del motel:“Se mueve mucha plata para obstruir la investigación”

La defensa identifican al menos 25 irregularidades

Entre los acusados existe un menor de edad que se encuentra en detenido en un hogar. Esta mañana su madre identificó al menos 25 irregularidades en el proceso de investigación, mismas que serán expuestas en otra audiencia fijada para el 20 de febrero.

“Hay irregularidades desde el momento en que no se colectan las pruebas correctas, no se cumplen los protocolos de tratamiento a una víctima de violencia sexual, hay falsedades en muchos informes, en horarios, certificaciones y firmas de médicos”, apuntó la mujer, en entrevista con Unitel.

El Deber Digital