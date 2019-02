Amazon lanza una plataforma de audiolibros en español

Amazon lanzó Audible Latino, su primer plataforma con audiolibros en español.

Está pensando principalmente para el público hispano en EE.UU, así que encontraremos muchas opciones reflejando la cultura latina, además de obras famosas traducidas al español. Se puede filtrar el contenido por temáticas o utilizando el buscador.

Por ejemplo, como parte del lanzamiento de la plataforma, encontraremos Harry Potter y la Piedra Filosofal, narradas por Carlos Ponce. Y el resto de la saga de Harry Potter, se subirá a fin de año. Otra de las propuestas que también espera captar el interés de la audiencia hispana, es el audiolibro From Negative to Positive (en inglés y español), una especie de biografía de Armando Christian Perez (el cantante Pitbull).



También encontraremos una interesante colección de cuentos de mujeres latinas, en el audiolibro Talking While Female and Other Dangerous Acts. Desde México, Con Amor, El Principito, The X-Files: Cold Cases, son otras de las propuestas que llegarán en español.

Y, por supuesto, podremos esperar otros estrenos interesantes durante el 2019, así que aquellos que gustan de los audiolibros pueden seguir atentos a las actualizaciones de la plataforma. Aquellos que quieran probar la dinámica de la plataforma, tendrán 30 días gratuitos cuando se registren para la suscripción, con la posibilidad de cancelar en cualquier momento. Luego, la membresía mensual será de unos 14,95 dólares.

Fuente: wwwhatsnew.com