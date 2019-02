Castillo vuelve a Oriente y es la esperanza del DT para mejorar el ataque

El ‘Negro’ cumplió su sanción y volverá el jueves, ante San José de Oruro en el estadio Tahuichi Aguilera. El director técnico probará otra fórmula en el ataque para ganar el jueves (20:45).

Se acabó la espera para el regreso de José Alfredo Castillo al onceno titular de Oriente. El delantero cumplió los tres partidos de sanción por una expulsión que sufrió en la cuarta fecha y está habilitado para reaparecer el jueves ante San José, en el Tahuichi. La falta de gol es una de las falencias que preocupan al DT Mauricio Soria, que no encontró al reemplazante inmediato para el ‘Negro’, que con dos goles es el más efectivo.

Oriente es un equipo con una opaca generación de juego; es más, es el cuarto peor equipo en promedio de goles a favor, con 8 tantos en siete jornadas, solo por encima de los dos coleros, Aurora (4) y Guabirá (6), y también por delante de Destroyers (5), que está en la décima ubicación.

Además, el equipo de Soria sufre porque las pocas chances para anotar no son aprovechadas por los delanteros. El DT puso a todos, pero no encontró a nadie indiscutible, excepto a Castillo, que en tres partidos y medio anotó dos veces, ya que fue expulsado en la cuarta fecha antes del final del primer tiempo frente a The Strongest. De ahí en más, el ‘Negro’ se perdió tres fechas debido a la sanción del Tribunal de Disciplina Deportiva por insultar al árbitro José Jordán.

El entrenador ya ensayó a Mauricio Sperduti como segundo delantero en las tres primeras jornadas, pero el argentino no fue un aporte, es más, fue muy criticado por el nivel que mostró. Solo anotó un gol de penal en la derrota contra Sport Boys, en Warnes, cuando ya estaba jugando como lateral-volante por derecha.

El sub-20 Ferddy Roca también ha tenido su oportunidad. En los primeros partidos venía ingresando en el segundo tiempo y hace tres fechas que ha comenzado de titular, pero hasta ahora no pudo festejar un gol, más allá de su gran despliegue físico por todo el frente.

El costarricense Yendrick Ruiz, que llegó hace una semana, ya tuvo su chance durante los 90 minutos frente a Destroyers, pero sufrió porque Oriente no generó condiciones como para hacer una evaluación más precisa del centrodelantero, que gravitó poco, aunque se esforzó para ayudar en recuperar el balón cuando el rival lo tenía. Careció de uno que lo acompañe de cerca, como Lucsas Mugni, que jugó recostado.

Y el último en debutar en la era Soria, aunque está desde el comienzo de los entrenamientos, fue Diego Velásquez, que el año pasado anotó tres goles en los últimos partidos del Clausura, siendo el más destacado; sin embargo, en este año estaba siendo relegado hasta que el DT decidió darle una chance contra Destroyers.

Con ese panorama y con el regreso de Castillo, el DT tiene entre hoy y mañana para definir quién acompañará al goleador. Roca es la primera opción, aunque dependerá de su recuperación porque tiene una molestia física. También Velásquez puede comenzar de titular, por lo que mostró el domingo. La sorpresa sería ver al ‘Negro’ con Ruiz, ya que ambos tienen características similares, pues son centrodelanteros. Si en caso se da esta situación, el sub-20 estará entre John García o Marcelo Suárez.

Fuente: diez.bo