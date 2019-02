Cochabamba. Alcaldía no ejecutó Bs 7 millones para emergencias en 2018

El Concejo Municipal emitió una ley, resoluciones y minutas, pero no se cumplió con la atención para los afectados, en todo el municipio, por inundaciones.

MELISSA REVOLLO P.

UNA VIVIENDA AFECTADA EN VILLA PRIMERO DE MAYO, EN DICIEMBRE DE 2017.



La Alcaldía de Cochabamba incumplió con los afectadas en el municipio y no ejecutó los alrededor de 7 millones de bolivianos dispuestos para la atención de emergencias por inundaciones en 2018.



El alcalde suplente temporal, Iván Tellería, informó que este tema está en manos de la Contraloría General del Estado.



El año pasado, en marzo, se aprobó la Ley 262 de Declaratoria de Emergencia por inundaciones en los 15 distritos del municipio. Los problemas comenzaron en diciembre de 2017, cuando dos niños murieron aplastados por un muro que cedió en Villa Primero de Mayo. En el mismo lugar, el 15 de febrero de este año, una mujer murió en similar situación. Además, hay 10 familias viviendo en carpas, debido al riesgo latente en sus viviendas.



El concejal de Unidos por Cochabamba (UNICO), Edwin Jiménez, recordó que con la ley se había dispuesto el año pasado el uso de 6.5 millones de bolivianos. Luego, esos recursos fueron subieron a casi 7 millones.



Los recursos no se utilizaron para ninguna disposición de la emergencia.



“Se dieron tres meses (hasta junio) para utilizar los recursos económicos en la vía de excepción (…), para equipo pesado, limpieza manual, herramientas menores, bombas de agua; 2 millones eran para obras hidráulicas en Primero de Mayo, camiones con piedra, defensivos”.



El 7 de junio, Jiménez solicitó un informe para conocer el detalle del uso de los recursos “y la respuesta fue que no se había utilizado”.



Luego de los tres meses previstos, el Ejecutivo municipal pidió ampliar el plazo. El 9 de junio, la solicitud fue rechazada, porque en esa época ya no había inundaciones. Entonces, el Concejo instruyó al Ejecutivo asumir las acciones administrativas y legales contra los funcionarios que hubieran incumplido con lo dispuesto. “Además, se instruyó que se tome los recaudos necesarios para atender a las familias damnificadas por las inundaciones en los 15 distritos”.



Se pidió, en ese momento, priorizar la provisión de alimentos para el ganado lechero, semillas, obras hidráulica y otras. Para eso, se fijó un plazo de 20 días, hasta fines de junio.



La normativa e instructivos continuaron un mes después. En ese tiempo se daba la crisis municipal en Cochabamba. El alcalde José María Leyes ya estaba con procesos penales, y Karen Suárez fue elegida alcaldesa suplente temporal. El 31 de julio, el Concejo le envió una minuta de comunicación. Le recomendaron que adquiera alimento balanceado para ganado lechero, semillas, y realizar el mantenimiento de las torrenteras, priorizando las de Villa Primero de Mayo.



Ante la falta de atención, los sindicatos agrarios enviaron notas exigiendo atención. Entre otros, la Central Única de Trabajadores Campesinos Originarios de la Provincia Cercado y la Subcentral Maica hicieron sus quejas.



“Nos sentimos defraudados de las autoridades, que siempre prometen y nunca cumplen (…). Nunca llegó la ayuda que sería consuelo para los afectados. Con esta actitud, nos obligan a deshacernos de nuestras tierras y animales. El sector siempre ha sido sostén alimentario de Cercado”, exponía la carta de la subcentral.



El alcalde suplente temporal, Iván Tellería, recordó ayer que cuando se enviaron las notas anteriores él era concejal.



Explicó que el caso, del no uso de los 7 millones de bolivianos, está en análisis en la Contraloría General del Estado.



“Veremos cuáles han sido las causas de la no ejecución. Eso ya está en la Contraloría con informes finales. Toda declaración de emergencia va primero la Contraloría. Se está haciendo el seguimiento”.



Las acciones desde el Concejo continuaron hasta este año. El 15 de enero, se solicitó al alcalde Tellería, otra minuta de comunicación para que tome las medidas técnicas, administrativas, financieras y logísticas para garantizar “una adecuada y oportuna limpieza de las torrenteras y lechos de los ríos, a fin de evitar desbordes que afecten a su entorno inmediato, y controlar el flujo de aguas de lluvia”, según Jiménez.

Apuntes





Pedidos a tres alcaldes



Desde la declaratoria de emergencia de 2018 hasta la actualidad, las minutas y resoluciones ya pasaron por tres alcalde en la ciudad de Cochabamba: José María Leyes, Karen Suárez e Iván Tellería.







Lo incumplido



De acuerdo con la declaratoria de emergencia de marzo de 2018,se debían destinar 1.8 millones de bolivianos para adquirir el equipo requerido, 650 mil para contratar a personal de servicio de limpieza manual, 98.500 para herramientas menores, 2 millones para construcción de obras hidráulicas y casi otros 2 millones para alimento balanceado para el ganado lechero.







Presupuestos



El alcalde Iván Tellería no precisó montos para la atención de emergencias en 2019. Aseguró que se utilizarán los recursos necesarios en cuanto se necesiten.







Construcciones ilegales



El concejal Edwin Jiménez enfatizó que las emergencias por inundaciones y derrumbes develan también las construcciones ilegales de viviendas, como en zonas donde no se respetan las franjas de seguridad.



El secretario de Desarrollo de Infraestructura de la Alcaldía, Juan Terrazas, enfatizó que se reubicará a las familias cuyas casas están dentro las franjas de seguridad. “ Vamos a tomar las acciones necesarias para desalojarlas (…). Se ha notificado a todas las viviendas que están en riesgo”.



Explicó que hay un estudio en marcha para determinar los límites. “No les vamos a permitir asentamientos ni construcciones en los lugares críticos”.







Desde 2017



El concejal Jiménez recordó que hace dos años, en febrero de 2017, se emitió una norma, en la que se establecía asumir acciones para evitar asentamientos humanos en zonas geológicamente inestables.



Los subalcaldes son los encargados de este control.







Declaratoria de emergencia en el Distrito 9



Terrazas y Tellería informaron ayer que se alista una declaratoria de emergencia para el Distrito 9, donde está Villa Primero de Mayo. “Continúa lloviendo y continúa el problema de estabilización de taludes, que atendemos con limpieza y habilitación de las vías y torrenteras”, dijo Terrazas.



El subalcalde de la comuna Itocta, Néstor Mamani, manifestó ayer que hay equipo pesado trabajando en el lugar.

Fuente: Opinión