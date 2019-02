Csutcb no permitirá hacer campaña a opositores; advierte con expulsarlos

Un dirigente afirmó que la decisión fue tomada en consenso y en los nueve departamentos. No dejarán a los candidato sde oposición

Erbol

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) determinó “orgánicamente” no permitir realizar campaña política en sus regiones al candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa y otros partidos de oposición rumbo a las Elecciones generales de octubre próximo, porque consideran injusto que quienes fueron de parte de gobiernos del pasado pretendan volver al poder.

“No podemos olvidar la masacre que han hecho Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, el pueblo no va olvidar eso. Justo, nuestra organización se pronunció que no van a permitir hacer campaña (a Mesa y a la oposición). Eso es una decisión orgánica, porque finalmente estos tipos después de masacrar hace 13 tres años, aproximadamente, quieren volver a ser presidente, no es justo, el pueblo va a responder, eso ya es una decisión orgánica”, afirmó el secretario general de la CSUTCB Teodoro Mamani en entrevista con la Red Erbol.

La determinación de la Confederación de campesinos se suma a la decisión de los cocaleros del Trópico de Cochabamba y la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia, quienes señalaron que sus afiliados no dejarán que los opositores hagan campaña electoral en sus comunidades o regiones, porque “la población no olvida lo que hicieron en el pasado”.

El dirigente enfocó su crítica al candidato presidencial Carlos Mesa, porque en su criterio, fue uno de los responsables de los luctuosos de Febrero y Octubre de 2003 al ser vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada. Sin precisar la fecha de la determinación, Mamani dijo que la organización de los campesinos, tanto a nivel nacional como departamental, ya definió no permitir el ingreso de Mesa y de la oposición a sus regiones.

¿Permitirán hacer campaña a Mesa y a la oposición? “Eso no está permitido y no van poder hacer campaña, porque finalmente ellos no van a poder concentrar a la gente, no tiene el apoyo de la gente. Nosotros, a nivel de la Csutcb, esto ya definimos orgánicamente. Ya toman decisiones en los nueve departamentos nuestras federaciones, en los nueve departamentos no se va a permitir y eso es una decisión orgánica”, señaló.

Mamani acusó a Mesa de ser “un caudillo de la derecha” y “un títere de Gonzalo Sánchez de Lozada, de quien recibe asesoramiento”. Dijo que “no hay donde perderse y olvidarse de las cosas que han hecho hace 13 años en Bolivia”. Finalmente, advirtió a Mesa y otros opositores con expulsarlos si se atreven a ingresar a sus comunidades a hacer campaña electoral, porque no son bienvenidos.

“Nosotros a través de las organizaciones vamos expulsarlos, para que no vayan nuevamente a mentir a nuestra gente. Carlos Mesa y la oposición no son bienvenidos, porque todos los de la oposición son de la misma, no es otra cosa porque son del mismo”, sostuvo.

Fuente: eldeber.com.bo